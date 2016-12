Ivanova bekrefter at hun er suspendert

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har suspendert seks russiske langrennsløpere fordi det er mistanke om at de var dopet under OL i Sotsji. Navnene er ikke offentliggjort, men Ivanova bekreftet lørdag overfor nyhetsbyrået Tass at hun er en av dem.

Fem andre navn verserer på ulike nettsteder, men Russlands skipresident Jelena Välbe advarer mot å gjengi dem.

Les også: Seks russiske langrennsløpere utestengt

Rundt 1000 er nevnt

Ifølge reglene kan navnene nemlig offentliggjøres dersom utøverne selv går med på det.

- Det har ingen av dem så langt gjort, sa Välbe før Ivanova valgte å stå fram.

Om lag 1000 russiske idrettsfolk er nevnt i den siste delen av McLaren-rapporten, som ble lagt fram tidligere i måneden. De internasjonale særforbundene har innledet etterforskning av mistenkte utøvere.

Ivanova hevder at hun ikke har gjort noe galt.

- Dette kommer til å løse seg. Vi er ikke diskvalifisert, bare midlertidig suspendert, sier hun til Tass.

Seks langrennsløpere

IOC meldte fredag på sine nettsider at de har bevis på at det har vært tuklet med én eller flere av urinprøvene som ble tatt av de 28 utøverne under vinter-OL i Sotsji i 2014.

Seks av disse er langrennsutøvere, skrev Det internasjonale skiforbundet (FIS) i en pressemelding. De seks er midlertidig utestengt fra å delta i konkurranser.

Landslagssjef Vidar Løfshus sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere utestengelsen av de seks utøverne før en endelig dom foreligger.