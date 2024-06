Iuel-slakt etter rekordløp – tar på seg skylden

– I dag fikk jeg overtenning og gikk for tidlig, så da blir det surr med vekslingene. Jeg tar det på min kappe. Det er enormt kjedelig fordi disse jentene fortjener absolutt en finaleplass. Så det er skikkelig kjipt, sier Iuel etter at finaleplassen glapp.

Under 4x400 meter i EM i friidrett gikk det ikke veien for de norske kvinnene. Amalie Iuel og resten av de norske kvinnene gikk ikke videre til finalen.

Iuel tar på seg skylden etter løpet for at de norske kvinnene ikke gikk videre til finalen, og mener det hele gikk gærent i vekslingen.

– Jeg føler at akkurat den her falt på meg og jeg rota til i vekslingen det er noe jeg absolutt .. jeg føler jeg er ganske rutinert på stafett, men i dag fikk jeg overtenning og fikk for tidlig.

Iuel forteller at veklsingen med Elisabeth Slettum førte til at hun mistet god fart.

– Jeg følte jeg måtte gjøre opp for meg, for jeg bommet noe voldsomt på den siste vekslingen. Det er veldig synd, jeg tenker at hvis ikke vi går videre nå så tar jeg den, sa Iuel etter det første heatet.

– Du tenker at det kosta finaleplassen?

– Absolutt, svarer Iuel.