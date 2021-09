Iuel minner seg selv på OL-skuffelsen hver dag

– Det er jo hele tiden på netthinnen, sier Amalie Iuel om OL.

Der tok hun seg til semifinale på 400 meter hekk, men først snublet hun under oppvarmingen, så tjuvstartet hun, men fikk likevel løpe. 27-åringen havnet sist og drømmen om finale ble knust.

– Jeg var jo kjempeskuffa. Det var absolutt ikke sånn jeg hadde håpet OL skulle gå for min del. Vi hadde trent for det de siste fem årene og forberedt oss så godt vi kunne, og når det da ender med tjuvstart og kjempedårlig løp... Det er ikke sånn man ønsker å gjøre det, sier hekkeløperen nå en drøy måned senere.

Likevel minner hun seg selv på den vonde følelsen hun hadde. Iuel drar opp mobilen sin for å vise frem bakgrunnsbildet hun har lagt inn.

– Akkurat det øyeblikket jeg innså hva jeg hadde gjort. Slik at jeg kan se på det og bli påminnet at jeg ikke har lyst til å kjenne på de følelsene en gang til. Jeg har ikke lyst til å oppleve det på nytt, forteller hun.

VONDT: Amalie Iuel fortviler etter at tjuvstarten i OL-semien i Tokyo er et faktum. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Funket for Warholm

– Gir bildet deg motivasjon eller blir du oppgitt?

– I begynnelsen var det litt sånn «ah...», for jeg føler jeg aldri fikk rømt fra det. Det var alltid spørsmål om det. Men når jeg ser det nå er det på en annen måte. Jeg ser på det litt før trening og tenker at «nå skal jeg legge inn støtet og sørge for at det ikke skjer igjen».

Treningspartner Karsten Warholm mener motivasjonsgrepet kan funke. Da han tapte med to hundredeler mot Kyron McMaster i Diamond League-finalen i 2018, hadde han målfotobildet av løpet på mobilen i lang tid.

– Jeg har veldig troa på den taktikken. Det er noe eget å bli påminnet feilene dine hver morgen. Jeg tror det er noe i det, at man ser at jeg skal ikke ha den følelsen igjen, liksom, sier Warholm.

Aldri skjedd før

TILBAKE: Både Amalie Iuel og Karsten Warholm løper i Zürich torsdag. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Iuel har tenkt mye på dagen det meste gikk galt. Drømmen var norsk rekord, men hun synes det er vanskelig å spå hva som hadde skjedd om hun ikke hadde fått den tjuvstarten. Hun hadde heller ikke forventet at det skulle begynne å regne.

– Det var både skuffende og overraskende for min del. Jeg har aldri tjuvstartet eller gjort noe lignende på en 400 meter. Du ser nesten ikke at det skjer. Jeg er på en måte den første til å si «herregud, hvordan kunne det skje» når noen tjuvstarter på en 400, for du får ingen konkurransefordel. Jeg så ikke den komme for å være ærlig, utdyper Iuel videre.

TRIO: Trener Leif Olav Alnes, Karsten Warholm og Amalie Iuel på vei til trening i Zürich. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Torsdag er hun tilbake på startstreken, når hun skal løpe 400 meter flatt før selve Diamond League-finalen i Zürich. Den distansen skal hun løpe også i NM på fredag, og i et stevne i Berlin søndag.

– Jeg har lyst til å gi det et reelt forsøk. Det er alltid gøy med «nye» øvelser, og det er jo veldig likt 400 meter hekk, sier Iuel.