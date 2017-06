Iuel med superløp – så ble Norge disket

Norge lå på andreplass da Line Kloster ga stafettpinnen videre til hekkespesialist Amalie Iuel. Den norske jenta satt opp et supertempo, passerte sveitsiske Selina Büchel med litt over 100 meter igjen og løp jublende inn til norsk seier på 4 x 400 meter stafett i lag-EM.

Men gleden ble kortvarig.

Ikke lenge etter fikk de fire kvinnene en trist overraskelse. De var disket fordi Sara Dorthea Jensen tråkket på linja helt i starten på sin førsteetappe.

– Hæ?

LEI SEG: Sara Dorthea Jensen løp Norges første etappe på 4x400 m stafett i lag-EM, men tråkket på streken som førte til norsk disk. Foto: Harald Thingnes / NRK

– Vi rakk akkurat tilbake til teltet og jeg skulle bare sjekke tiden. Der stod det en stor DQ. Da tenkte jeg bare HÆ?, sier Iuel til NRK.

– Jeg visste ikke om det, før jeg fikk høre at jeg hadde tråkket på streken like etter startblokka, forklarer Jensen.

Den norske tiden var 3.31,89, før den ble strøket, og ikke langt bak den norske rekorden på 3.31,73.

– Det er selvfølgelig synd at vi blir disket, men det var gøy uansett. Det hadde jo ikke noe å si for totalresultatet, forteller Iuel til etter at skuffelsen har lagt seg.

– Ingen sin skyld

Hun forsikrer at det norske laget uansett står sammen. Til stor trøst for Jensen, som endte med å bli syndebukken.

– Det er ingen sin skyld og vi støtter hverandre uansett. Vi gjør et utrolig løp og jeg gleder meg allerede til neste gang. Da skal vi ta den norske rekorden, sier Iuel.

– Jeg har heldigvis kjempefine lagvenninner, men jeg kjenner jo litt på det – at jeg har ødelagt litt, sier Jensen til NRK.

Norge endte med 272,5 poeng i lag-EM i finske Vaasa. Det holdt til en sjetteplass, men ikke til opprykk i Superligaen. Sverige ble beste nasjon, med 320,5 poeng – foran Finland og Sveits, som alle tar steget opp i det gode selskap.