Iuel med sterk norsk rekord på 400 meter

Sølvi Olsen Meinseth hadde den gamle rekorden med 52,45 satt i Bergen helt tilbake i 1991.

– Det var utrolig gøy. Jeg hadde en ganske kjip innendørssesong i de individuelle øvelsene mine, så det var utrolig deilig å starte utendørssesongen med en kjempepers og ikke minst ny norsk rekord, sa hun til friidrett.no.

Iuel håper at dette løpet gir henne ekstra selvtillit på 400 meter hekk også, siden løpet viser at hun er i god form.

Iuel skulle også løpe 200 meter senere lørdag.

– En strålende sesongstart for Amalie. Det viser at hun har gjort veldig mye riktig i vinter, og at vi kan se fram til en spennende utendørssesong, sa toppidrettssjef Håvard Tjørhom i Norges Friidrettsforbund.