Iuel måtte overvinne frykten: – En form for hypnose

Hun smilte allerede før hun krysset mållinjen. Amalie Iuel løp inn til soleklar personlig og norsk rekord i forsøket på 400 meter hekk i Doha. Tiden 54,72 var også den neste beste av samtlige i tirsdagens konkurranse. Det internasjonale gjennombruddet er et faktum.

– At det kom i et VM er veldig gøy, og at jeg endelig fikk stang inn og ikke er en hundredel eller to unna semifinale er også veldig, veldig gøy, forteller hun smilende til norsk presse på stadion.

For denne gangen sparte ikke 25-åringen på kruttet. Hun gasset på fra start til slutt – som om det var hennes eneste løp i mesterskapet. Akkurat det er noe hun har jobbet mye med.

– Jeg har lært mye av treningsgruppa jeg er i nå. Blant annet Karsten (Warholm) som klarer å få ut så mye i hvert enkelt løp, flink til å prestere når det gjelder, fortalte hun til NRK før VM.

– Ikke farlig å springe sakte

– Jeg prøver jo å være litt mer «gutsy» hver gang jeg står på streken og tenker at jeg kan like godt gjøre et forsøk nå som jeg er her, og gi gass. Holder det så holder det. Jeg føler jeg lærer for hver gang.

Og det var akkurat det talen til trener Leif Olav Alnes handlet om før start i forsøket i VM også.

– Vi snakket om at hun måtte gripe sjansen. Det går mest på å lage trygghet. Hun får backing uansett resultat, og da er det bare å gi gass og telle opp etterpå. Det er idrett, det er ikke farlig. Det er ikke farlig å springe sakte.

– Men det har tatt litt tid?

– Men det var et ganske bra tidspunkt egentlig, svarer Alnes og flirer.

LEVERTE: Amalie Iuel sender tilsynelatende en takk etter VM-starten. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Fant tryggheten

Også Iuel forklarer at trygghet har vært viktig for henne. I ung alder og på college i USA kunne høye skuldre ofte bli et problem. Da hun kom tilbake til Norge i 2017 begynte jobben med å legge mindre press på seg selv, og å være tålmodig.

– Nå har jeg en som minner meg på det hver dag. Det er jo en form for hypnose det Leif Olav driver med. Det har begynt å …. Jeg synes jeg har blitt bedre på det da, sier Iuel.

Hun utelukker ikke at hun nå har mer tro på seg selv er grunnen til stabilt gode resultater hele sesongen.

– Har du vært mye redd og tenkt det verste?

– Det har blitt mye bedre med årene. Leif Olav er veldig flink til å backe uansett hvordan det går, svarte hun like før VM-avreise.

FORRIGE VM: Under VM i London var Amalie Iuel få hundredeler fra semifinaleplass. Også da var hun med Leif Olav Alnes, som ble treneren hennes da hun flyttet hjem fra USA i 2017. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det er mange som sier at de tør, men når det kommer til konkurransedagen så tør de ikke like mye lenger når de stiller seg på startstreken, da blir troen litt borte. Man kan fort begynne å frykte, så jeg tror det er undervurdert å tørre.

– Bensin på ego-bålet

Og timingen for det ser som sagt ut til å være upåklagelig.

– Vi har visst at det skulle være et VM her ganske lenge, så det er ingen bombe at vi prøvde å legge til rette for det. Jeg håpet det skulle komme, men det er som vi gjentatte ganger sier «godt gjort er bedre enn godt sagt», sier Alnes, og får med det inn sitt faste ordtak i intervjuet.

Han mener Iuels beste egenskap er lysten til å få det til. Den lysten vil nok også være der i onsdagens semifinale, men det finnes ikke forventningspress fra treneren.

– Dette er jo en gladsak uansett hvordan det går i semien. Hun har løftet seg, spist middagen, så nå må vi se om vi kan få på en dessert. Dette gir selvtillit, og hun er allerede kvalifisert for OL så vi har ett år å jobbe med ting. Dette var nok litt bensin på ego-bålet.