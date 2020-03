Onsdagens verdenscup på Konnerud gikk som planlagt, til tross for at frykten for ytterligere spredning av koronaviruset.

Men ikke alle som skulle være der var på plass. Langrennssjef Espen Bjervig bekrefter overfor NRK at tre av Skiforbundets sponsorer avlyste sine planlagte aktiviteter – og gjør det samme under helgens verdenscup i Holmenkollen.

– Ja, noen har avlyst middager og fellestreff, sånne tiltak som man gjør av respekt for utøvere og for seg selv, for å sørge for at man ikke sprer noe smitte rundt arrangementer, sier Bjervig til NRK.

IVERKSETTER TILTAK: Langrennssjef Espen Bjervig følger nøye med på koronasituasjonen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Følger lokale råd

Det generelle inntrykket er likevel at skimiljøet tar viruset med relativt stor ro. Assisterende renndirektør for langrenn i Det internasjonale Skiforbundet (FIS), Michael Lamplot, opplyser til NRK at det fra FIS-hold ikke foreligger noen planer om å avlyse langrennskonkurranser. FIS er innstilt på å følge rådene fra myndighetene i Norge, Canada og USA, som er de gjenstående arrangørene.

Skipresident Erik Røste bekrefter at det fra skiforbundets side ikke er planer om å avlyse verdenscupen i langrenn i Holmenkollen eller verdenscupen i alpint i Kvitfjell.

– Slik det ser ut nå går alle renn som planlagt, men det er norske myndigheter som avgjør det, sier Røste til NRK.

Samtlige utøvere NRK snakket med på Konnerud, uttrykker også at de ønsker å fortsette å konkurrere. Samtidig erkjenner de at de følger med på utviklingen.

Quebec skal arrangere verdenscup helga etter Holmenkollen. Det skal ikke være fare for arrangementet, ifølge FIS. Foto: MARTIN OUELLET-DIOTTE / AFP

Fikk lange blikk i Trondheim

Federico Pellegrino, som selv kommer fra det hardt rammede Nord-Italia, merket den norske koronafrykten allerede under Ski Tour 2020.

– I Trondheim var det mange nordmenn som så på meg som, jeg vet ikke hva, et virus, selv om jeg hadde vært i Skandinavia i tre uker, forteller han.

Italieneren himler litt med øynene av dette. Samtidig understreker han at han tar viruset på alvor.

– Vi må være forsiktige og det er en viktig ting, sier han.

– Er du bekymret for å være på slike steder med mye folk?

– På vinteren må vi utøvere alltid være forsiktige. Det er jobben vår. Jeg husker Bjørndalen ikke håndhilste fordi han ikke ville bli syk.

– Er du bekymret for å dra tilbake til Italia?

– Nei. Jeg har god helse, så jeg er ikke så bekymret.

Frykter reisenekt

Derimot er Pellegrino bekymret for om han får anledning til å delta i siste del av verdenscupen, i Canada og USA.

– Noen land lar ikke folk fra Italia reise dit. Så jeg håper at det ikke blir slik, sier han.

Onsdag morgen tok lege Jørgen Skavlan på Twitter til orde for at verdenscupen i Holmenkollen lørdag og søndag bør avlyses.

Legestudent Astrid Uhrenholdt Jacobsen mener det er helt forsvarlig at rennene i Holmenkollen blir gjennomført. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Han får ikke støtte av legeutdannede Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Det er vel veldig duket for å gjennomføre, sier hun.

– Det er ikke opp til meg å avgjøre, men jeg mener vi kan bruke mindre krefter på å spekulere og heller høre på folk som faktisk har peiling, sier Jacobsen.

Tiltak i Holmenkollen

Langrennssjef Bjervig har heller ingen betenkeligheter på løpernes vegne, men bekrefter at de har skjerpet inn de daglige rutinene rundt hygiene – og iverksatt ekstratiltak.

– Legen har vært veldig flink til å informere om hva vi skal forholde oss til, med hygiene og å ikke være for tett på folk. Så må vi gjøre tiltak rundt drikkestasjonene i Holmenkollen, slik at det ikke blir gjenbruk av flasker, forklarer Bjervig.