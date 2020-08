Italiensk EM-gull – Kristoff brøt

Bekrefter Chilwell-overgangen

Chelsea sier at de har signert Leicester-forsvareren Ben Chilwell på en femårskontrakt.



23 år gamle Chilwell har spilt 99 kamper for Leicester siden 2015, og venstrebacken har også 11 landskamper for England.



Chilwell var under kontrakt med Chelsea til 2024. Han var et ekte produkt av Leicesters ungdomsakademi.