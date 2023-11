Israel reddet uavgjort - slik påvirker det Norges playoff-sjanser

Israel klarte 1-1 mot Sveits etter en sen innbytterscoring onsdag kveld. Det betyr at situasjonen for Norge fortsatt er uendret med tanke på sjansene om EM-playoff.

Norge er nemlig avhengige av at Israel går direkte til EM uten at det skjer på bekostning av Sveits.

Sveits og Romania har begge 16 poeng nå, mens Israel har 12. 1-1-scoringen mot Sveits betyr at Israel trenger litt mindre hjelp for å komme til EM, noe som er godt nytt for Norge.

Norge må nå håpe på at Israel slår Romania og Andorra. I tillegg må Sveits ta poeng mot Romania.

Onsdagens kamp var den siste av to som ble utsatt i oktober på grunn av krigen i Midtøsten. Oppgjøret ble spilt i ungarske Felcsút på grunn av sikkerhetssituasjonen i Israel.