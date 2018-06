Island-treneren om å møte Norge: – Vi skal spille i et speil

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er interessant. Jeg har aldri vært med på at to lag spiller såpass likt som vi gjør, sier Lars Lagerbäck til NRK.

Lørdag kveld spiller Norge og Island treningskamp i Reykjavík. For Island er kampen viktig oppkjøring til VM om to uker, mens Norge bruker kampen som trening til høstens Nations League (hvor det ligger EM-deltagelse i potten).

Island-trener Heimir Hallgrímsson var Lagerbäcks assistenttrener. Foto: Hannibal Hanschke / Reuters

Selv om situasjonen er ulik, er det mye annet som er likt mellom Norge og Island. De to trenerne har begge uttalt at det blir som å «spille mot seg selv».

– På lagmøtet før kampen kommer jeg til å si at vi skal spille i et speil. Vi vet absolutt alt Norge vil prøve å gjøre. Og de vet nok alt om oss, også, sier Island-trener Heimir Hallgrímsson.

– Blir en utfordring for oss

Årsaken til likhetene skyldes nok mye trenernes felles bakgrunn. Lagerbäck var trener for Island frem til Hallgrímsson tok over for snart to år siden, og før den tid var islendingen Lagerbäcks assistent.

Filosofien og spillestilen de har valgt ligner. I tillegg mener de at selve spillergruppene har likheter. Begge er spente på hvordan dette vil påvirke kampen.

– Det er noen individuelle kvaliteter som kan avgjøre kampen, men jeg synes det blir veldig interessant å se hvordan vi vil takle et lag som ligner, og er så kompakte i forsvarsspillet sitt og gode på egen banehalvdel. Det blir en utfordring for oss. Det gjelder å komme bak dem og rundt dem. Siden begge spiller så kompakt blir nok duellspillet også viktig, sier Lagerbäck.

Norge møtte Island sist for to år siden, også da i treningskamp like før Island skulle til mesterskap. Norge vant 3-2, bare et par uker før Island dro til EM og tok seg helt til kvartfinalen.

Island-spillerne på trening dagen før møtet med Norge. Foto: Hannibal Hanschke / Reuters

– Må vise at vi forbereder oss til VM

Hallgrimsson tar overhodet ikke lett på å møte Norge.

– Det vi må vise, er at vi forbereder oss til VM, mens Norge snart skal ha sommerferie. Hvis man ikke er motivert mot Norge, er noe veldig galt i laget vårt. Vi skal gjøre de samme tingene, men vi skal gjøre det raskere, med mer motivasjon og styrke, og så med noen taktiske grep jeg ikke skal ta her, sier han.

Både Island og Norge har hatt flere spillere med skadetrøbbel før kampen. For Norge har blant annet Joshua King slitt med en trøblete rygg, men han har meldt seg klar til kamp.

For Island er det store spørsmålet om profilen Gylfi Sigurðsson tar sjansen på å spille kampen. Everton-spilleren har slitt med skade, og vil muligens spare seg til VM.