Island-klare Hareide kan stoppe Norge: – Merkelig

Slik NRK erfarte torsdag kveld, blir Hareide ny landslagssjef for Island. Fredag ble det bekreftet av Det islandske fotballforbundet.

Dermed er 69-åringen klar for sitt tredje landslag etter å ha ledet Norge og Danmark – og sitt fjerde comeback som trener.

Hareide forteller til NRK at han ikke nølte da Island tok kontakt.

Det var for mye som lokket ham: Prosjektet, folkeslaget, spillerne, hverdagen som landslagssjef kontra klubbtrener.

Og ikke minst hans egen motivasjon.

– Da Island ringte, var det tiltalende for meg med en gang. Jeg mistet jo EM på grunn av pandemien, og det har ligget der som en sky over meg hele tiden. At jeg mistet det som avslutning på trenerkarrieren, sier Hareide.

SUKSESS: Hareide ble en populær mann i Danmark etter en rekke gode resultater. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

– Tenkt mye på

Han var nær ved å kvalifisere Norge til EM i 2008. Da han klarte det med Danmark 12 år senere, ble sluttspillet forskjøvet ett år og ut av kontraktstiden.

Hareide understreker at ingen kan noe for at det kommer en pandemi.

– Alle mennesker blir berørt av det. Det var dødsfall, sjukdom og tapte arbeidsplasser. Alt er mye verre enn et sluttspill. Men for meg som har hatt mulighet til å være med på alt som trener, så ble jeg litt frarøvet et EM med Danmark. Det har jeg tenkt mye på i ettertid. Fotball er jo veldig følelsesbasert. Du går fra den høyeste fjelltopp til den dypeste dal, det har vært litt av drivkrafta, sier Hareide.

Nå håper han å gjenreise Island, som har hatt noen magre år etter suksessen med EM i 2016 og VM i 2018.

Islendingene er nede på en 64.-plass på Fifa-rankingen.

HØYDEPUNKTET: Island-spillerne ble kjent verden over for sin feiring sammen med supporterne. Den involverte taktfull klapping og rop. Her fra et av deres mest berømte resultater: Seieren over England under EM i 2016. Foto: BERTRAND LANGLOIS / AFP

Øynasjonen har åpnet EM-kvalifiseringen med tap for Bosnia og 7-0-seier over Liechtenstein. I utgangspunktet skal Hareide lede Island i de resterende åtte EM-kvalikkampene.

– For min del avhenger det (kontraktslengden) av suksess. Da blir automatisk litt lengre. Hvis det blir EM, så blir det det. Hvis 3.-plass, så blir det playoff i alle fall ut mars, sier Hareide.

– Var VM på bordet?

– Det var mange ting på bordet, men jeg vet hvordan bransjen fungerer. Hvis det er fremgang og ting ser bra ut, så er det åpent for å diskutere det, også.

– Merkelig

En eventuell playoff kan bli ekstra spesiell for Hareide. Hvis hverken Island eller Norge kvalifiserer seg direkte, er sannsynligheten ganske stor for at Island og Norge kan møtes på bakveien gjennom nasjonsliga-playoff.

Både Island og Norge ble nemlig gruppetoer på nivå B. Slik situasjonen er akkurat nå, kan Norge og Island fort havne i samme gruppe med semifinale og eventuell finale.

– Det har jeg selvfølgelig tenkt på. Det vil være en underlig følelse. Det blir litt merkelig. Du har jo opplevd å møte klubber som du har spilt for og trent før. Det har jeg opplevd mange ganger. Men du er trener der du er. Da er det den jobben som gjelder. Du må være profesjonell og stenge ut alt annet, sier Hareide.

NY ROLLE: Her er Åge Hareide til stede i Spania som ekspert for NRK under landslagssamlingen i mars. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Slovakia, Luxembourg og storfavoritt Portugal er også i Islands gruppe. Hareide får en tøff start på Island-karrieren med hjemmekamper mot Slovakia og Portugal i juni.

Hareide ser imidlertid et stort potensial i Island. Han trekker frem en god blanding av erfarne og nye, sultne spillere etter et generasjonsskifte.

Islands U19-lag er i likhet med Norges kvalifisert til EM.

– Da blir det en miks med erfarne og unge spillere som skal slå seg inn. Det er et spennende utgangspunkt for å bygge noe nytt. Og jeg kjenner den islandske mentaliteten, den er ekstremt god. Spillerne jeg har hatt, har vært eksemplariske med en god innstilling. Det er en liten nasjon med et veldig stort hjerte for Island. Både spillere og fansen. Det har kommet til syne mange ganger, sier Hareide.