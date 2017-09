Ishockeyforbundet hjelper NFF i Edvartsen-saken

– Innholdet i e-postene viste at man hadde kjennskap til ting internt som ikke alle visste om. Dessuten gikk det ikke an å finne frem til hvilken person som hadde sendt e-posten. Den var sendt fra et fullt navn, men da vi søkte opp vedkommende visste vi ikke hvem det var, sier generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide.

Han har fulgt med på saken som nå ruller rundt fotballdommer Svein-Erik Edvartsen og står klar til å hjelpe sine kolleger i Fotballforbundet.

De kjenner seg igjen i mønsteret i e-postene, men har ikke hatt ressurser til etterforskning og kan ikke bevise at e-postene er sendt fra Edvartsen.

– Vi bistår og støtter Norges Fotballforbund fordi vi kjenner oss igjen i saken, og informerer dem om de situasjonene vi har hatt med Svein-Erik Edvartsen, sier Eide.

Etter det NRK erfarer er materialet Ishockeyforbundet sitter på svært interessant for NFF, og det er sammenfallende informasjon i de to sakene.

NFF bekrefter samarbeid

Tidligere denne uken ble Edvartsen sparket fra jobben som seksjonsleder i Norges Fotballforbund. Han får heller ikke fortsette som toppdommer neste sesong.

NFF skal i forbindelse med Edvartsen-saken ha undersøkt flere titalls eposter som omhandlet den betente dommerkonflikten i vår. Disse ble sendt til norske nyhetsredaksjoner, og NFF skal ha konkludert med at Edvartsen har sendt flere disse selv.

FERDIG I NFF: Svein-Erik Edvartsen er ferdig som seksjonsleder i Norges Fotballforbund. Hans advokat, John Christian Elden, har varslet et søksmål mot Norges Fotballforbund. Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

I dag bekrefter Fotballforbundet samarbeidet med sine kolleger på Ullevaal stadion.

– Jeg kan bekrefte at Ishockeyforbundet kontaktet oss i dag vedrørende vår sak, men ønsker ikke å kommentere dette nærmere, sier kommunikasjonssjef i NFF, Svein Graff, til NRK.

Svein-Erik Edvartsens advokat, John Christian Elden, kommenterer uttalelsene fra Ottar Eide slik til VG:

– Jeg vet ikke hvem han er, eller hva han uttaler seg om, men det er arbeidsrettslig uinteressant.