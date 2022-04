Ishockey: Stavanger én seier unna finaleplass

Hovland må unngå kopi av forrige Masters-start: – Mer komfortabel enn før

Viktor Hovland regnes blant favorittene til å vinne storturneringen US Masters i golf. Da bør han starte bedre enn han gjorde i fjorårets utgave.

I 2021 fikk nordmannen en marerittåpning med en trippelbogey (tre slag over par) allerede på første hull. Hovland hentet seg inn og klarte cuten, og til slutt endte han på delt 21.-plass i turneringen.

Han beskriver Masters-banen i Augusta som et sted som nesten er laget for at man skal føle seg ukomfortabel. 24-åringen Hovland er etter hvert blitt en rutinert spiller, og han føler seg stadig bedre forberedt på å takle nedturer.

– Jeg er blitt mer komfortabel. Dette er et sted som intet annet, med en så hard bane. Men jeg har lært meg å takle dårlige opplevelser bedre. Jeg er også blitt bedre ferdighetsmessig, sier han. (NTB)