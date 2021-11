Ishockey-presidenten er einig i at Iben (16) blir diskriminert – vil ikkje endre reglane

På trening med gutelaget kan Iben Tillmann takle motstandaren i vantet. Det kan ho ikkje på trening med kvinnene, og det tykkjer ho er uforståeleg.

– Eg tykkjer det er diskriminerande. Eg tykkjer det er heilt sjukt at ein person i leiinga kan seie at damer ikkje får lov til å takle, men menn får lov til det. Og det er inga god grunngjeving for det. Eg har i alle fall ikkje høyrt noko god grunn, seier Tillmann til NRK.

Forbodet mot takling har alltid vore etablert på kvinnesida i ishockey. Samstundes har det skjedd ei utvikling i sporten, og no tykkjer Tillmann og resten av landslagsutøvarane at det er på tide med ei endring.

Heng langt etter

Denne veka er ishockeylandslaget i Austerrike for å spele OL-kvalifisering mot Ungarn, Polen og Tsjekkia.

Hockeytalentet Iben Tillmann (16) er med i troppen for fyrste gong, og har sett seg store mål for framtida. Ho byrja på hockeyskulen som treåring, og i dag spelar ho for Stjernen sitt U-16-lag og for gutane i same klubb.

Draumen er å få leve av ishockey, men enn så lenge vel ho klubb med bakgrunn i at ho framleis får lov til å trene med gutane.

FRUSTRERT: Iben Tillmann. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

Ho tykkjer det er trist at kvinnene ikkje får lov til å takle, og meiner at utviklinga av sporten lir av det. Det same gjeld bruken av gitter. Kvinnene må spele med gitter på hjelmen, men hjå herrane er det valfritt.

– Det er heilt sjukt at vi ikkje får lov til å velje sjølv. Kva har det å seie? Det er ikkje noko forskjell. Det er ikkje slik at om eg får ein puck i munnen, så er det noko anna fordi eg er jente og ikkje gut, seier ho og held fram:

– Det er ein måte å ikkje vise likestilling på. I 2021 burde vi vore på ein anna stad enn vi er no, seier ho.

SKILNAD: Iben Tillmann må bruke gitter på landslagssamling, for å skjerme andletet. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

Stussar over valet

Mille Rose Sirum (21) og Line Bialik (35) er to andre utøvarar som er klare for OL-kvalifiseringa i Austerrike. Sirum spelar til dagleg på college i USA og Bialik er i AIK i Sverige.

Begge to steller seg bak lagvenninna.

– Eg tykkjer det er gammaldags. Det er skilnad på gutar og jenter, men eg tykkjer begge burde ha same reglar og få lov til å køyre på. Vi er ikkje noko pinglete, vi damer, seier Sirum.

UNG OG LOVANDE: Mille Rose Sirum. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

Årsaka til at reglementet blei innført, var for å jamne ut nivåforskjellen på kvinnene som spelar ishockey. Unge jenter blir slept til på seniorlaga tidlegare enn på herresida, for å sikre at ein kan stille med fulltalige lag.

Likevel er utøvarane einige om at reglementet må endrast.

– Nokre er jo større enn andre uansett. Eg forstår det med aldersforskjellen, men eg tykkjer framleis at ein må få la oss kvinner takle litt meir. Det spørst på dommarane og ligaen du spelar i, men det er ganske sensitivt tykkjer eg, seier Sirum.

Bialik har vore i gamet lenge, og forstår at dei nyaste tilskota stil spørsmålsteikn ved reglementet.

– Tiden er inne for å endre litt på det. No er kulturen og spelarane i kvinnehockey blitt mykje jamnare. Eg tykkjer ein kan byrje med det allereie frå yngre alder, slik som gutane har det, og at frå ein viss alder skal du få lov til å takle, seier ho og held fram:

– Det blir litt feil å seie til meg som er 35 år gammal, at i morgon skal vi takle. Det blir ein omstilling for dei som har spelt i så mange år utan det, men for Iben og dei andre i yngre alder så trur eg det berre er sunt, seier Bialik til NRK.

LENGE MED: Line Bialik er ein av dei eldste på landslaget. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

Håpar på endring

Tage Pettersen, president i Noregs ishockeyforbund, er tydeleg på at målet er å få så like reglar som mogleg for kvinner og menn.

Han har full forståing for kvifor jentene tykkjer det både er diskriminerande og gammaldags.

– Eg er einig i at ishockey skal vere ein kontaktidrett, og vi skal sørge for å få til det, men det må vi få til i lag med resten av den internasjonale ishockeyen. Eg er veldig glad for at jentene no pressar på, seier han.

PRESIDENT: Tage Pettersen. Foto: Berit Roald / NTB

Noregs ishockeyforbund vil nemleg ikkje endre på regelverket her heime, i frykt for at kvinnene kjem til å lide av det med ein gong dei skal ut i internasjonale konkurransar.

– Vi må stelle oss til eit internasjonalt regelverk i dag. Skulle jentene spelt med eit regelverk her i Noreg, ville konsekvensen for eksempel blitt at dei hamna i utvisingsboksen i store delar av OL-kvalifiseringa, seier han.

Han fortel at han sit med inntrykket at det internasjonale forbundet har målsetjingar om å løfte kvinneishockeyen i tida framover, og her heime er sjølve reglementet ein av hovudtemaa på Idrettstinget neste år.

Presidenten har i alle fall sett seg eitt mål:

– La oss ha det som ambisjon at vi skal klare det før neste OL. Det er sikkert nokre som meiner det er ein tøff ambisjon, men eit så hårete mål må vi faktisk ha, avsluttar han.