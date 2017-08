– Det var en veldig tøff finale å se. Jeg var opprørt da jeg så den, og jeg ville ikke blitt så opprørt om jeg ikke visste at det kunne gått veldig bra. Jeg visste at det der, det kan jeg.

Isabelle Pedersen smiler, selv om det hun sier kunne gitt henne grunn til det motsatte.

Hun sitter på en benk utenfor Olympiatoppens lokaler ved Sognsvann i Oslo. Helst skulle hun ha vært i Zürich for å løpe finalen i Diamond League, men da tilbudet kom, måtte hun takke nei.

Hamstringmuskelen i låret er fortsatt ikke hundre prosent etter det som skjedde i London 11. august: Pedersen fikk en strålende start i VM-semifinalen og så ut til å være på vei mot sin første internasjonale finale.

UT I RULLESTOL: Det var ikke helt sånn Isabelle Pedersen hadde tenkt å avslutte VM i London. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

– Alle mål ble flyttet

Men på den sjuende hekken rykket det til i låret. Pedersen fullførte løpet – og var ett hundredel for sen for en finalebillett. Med strekk i låret kunne hun uansett ikke ha løpt finalen.

Derfor bestemte hun seg umiddelbart for å se framover.

– Jeg bestemte meg der og da. Hvis jeg har tenkt å være kjempeskuffet og lei meg over lang tid, så låser jeg meg selv ned i en svart, mørk boks. Det er jeg ikke interessert i. Så 15 minutter etter å ha grått meg tom, så var det «ja, ja – dette er bare begynnelsen».

Allerede før tårene var tørket begynte hun å snakke med sine nærmeste om innendørs-VM i Birmingham i mars.

– Jeg snakket om Birmingham mens vi stappet på meg kompresjonen og byttet is. Alle mål ble flyttet til et annet VM. Og jeg har kanskje større mulighet til å gjøre det bedre der, i og med at jeg er så startsterk, sier Pedersen – og sikter til at distansen innendørs er 60 meter hekk.

MYE SYMPATI: Karoline Dyhre Breivang var en av mange som kom med oppmuntrende ord til Isabelle Pedersen på Olympiatoppen torsdag. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Til USA

Målet i VM var finale og norsk rekord. Hadde hun forbedret den norske rekorden med to hundredeler, og sin egen pers med tre, hadde det faktisk holdt til medalje.

Nettopp derfor var finalen så vond å se.

Når Isabelle Pedersen likevel tar det med et smil, er det fordi hun innser hvor nær hun nå er den ypperste verdenseliten. Framgangen har vært stor i det første året med amerikanske Charles Ryan som trener og Christina Manning som treningsvenninne.

Derfor reiser Pedersen tilbake til USA i november og blir der i et par måneder, før hun returnerer til Norge for å prikke inn formen mot den planlagte revansjen i Birmingham.