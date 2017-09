Det nygifte paret, Sindre Busk Witzøe og Don Jørgensen Witzøe, skriver følgende om det som skjedde i en sms til NRK:

«Vi er utrolig stolte av Isabelle, som igjen går i bresjen for menneskerettigheter, rettigheter som er relativt ferske i Norge, men som dessverre ikke er gjeldende globalt. Vi har vært så heldige at vi er gift med velsignelse i Guds hus, som første likekjønnede par i Jevnaker menighet. Isabelle viser karakter når hun står opp imot hat på en offisiell arena med internasjonal rekkevidde. Det er utrolig viktig at personer i tilsvarende hennes posisjon tør å stå for disse verdiene, slik at det kanskje vil være lettere for personer med en annen seksuell legning enn heterofil å stå frem og leve ut legningen sin.

Vi synes mest at det er trist på vegne av personer som lever med slikt hat. Dette påvirker ikke oss direkte, men heller de som frykter å eventuelt komme ut av sitt skap. Vi lever blant utrolig gode venner, fantastisk, aksepterende og omsorgsfull familie! Vi har akkurat hatt et bryllup som overgår alle forventninger vi har hatt! Vi skulle ønske at alle fikk oppleve all den kjærligheten vi har opplevd i helgen. Da ville ikke dette vært en problemstilling. Størst av alt er kjærligheten!»