Hekkeløperen løp inn til sjuendeplass med tiden 12.82, noen hundredeler bak den norske rekorden på 12.78. Pedersen var fornøyd med løpet, men mente det svenske klimaet var brutalt.

– Det er helt grill vær i dag. Nesten som å trene om morgenen på Kingston, Jamaica. Det er lenge siden jeg har blitt så pakket av varme.

– Men liker ikke sprintere varme?

– Jo, men her er det så høy luftfuktighet. Det er akkurat samme temperatur som i Oslo – som var helt nydelig, men vi har tørr luft.

Tause svensker

En sprudlende Isabelle Pedersen fyrte opp under rivaliseringen mellom Norge og Sverige, ved å gi det svenske publikummet noen tips om forbedringer til neste gang.

– Stockholm, beklager, dere er langt, langt nede på listen. Da vi sto i Oslo og de gikk gjennom feltet, så klappet publikum på alle. Her var det Sverige på åttende bane som fikk mest, forteller hun NRK.

Pedersen forstår selvfølgelig at de svenske friidrettsheltene får litt ekstra applaus, men følte at entusiasmen for de andre utøverne kunne vært bittelitt større.

– På tresteg i Oslo kunne utøverne gjøre et klapp, så var det to tusen mennesker som begynte å klappe. Oslo var helt enestående på torsdag, forteller Pedersen mens hun ler.

VARMT: Selv om det var varmt, så føltes beina bedre enn på Bislett. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tysk EM-jubel

Hekkeløperen ser fram til friidretts-EM i august, og har stor tro på det tyske publikummet.

– Tyskerne er sportsentusiaster, litt sånn som det var i Oslo. Du får et enormt trykk og elektrisitet, som du bare suger til deg, smiler hun.

– Noen vil si du er subjektiv?

– Nei, da utøverne gikk ut av Bislett var de ekstremt fornøyd med publikum. Jeg er veldig glad for at man er entusiastisk for sine egne, men det er jo masse gode resultater her i Stockholm. Så Oslo var bedre i år, det var det, konkluderer Isabelle Pedersen.