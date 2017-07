– Når ting kommer raskt opp til ansiktet ditt, vil du i utgangspunktet trekke deg for å beskytte deg selv, sier Pedersen til NRK.

Norges VM-håp på 100 meter hekk har tatt et nytt steg denne sesongen. Det viste hun da hun løp på 12,75 under Bislett Games 15. juni. Ny personlig rekord og ett hundredel bak norgesrekorden.

For Pedersen selv var det imidlertid løpet i Ostrava 28. juni som ble den store aha-opplevelsen. Tiden ble beskjedne 13,12. Den kunne ha vært en helt annen, da Pedersen for første gang denne sesongen løp med maksimalt overskudd.

Løp «for fort»

– Jeg fløy over de fire første hekkene. Så begynte jeg å treffe hekker fordi jeg løp for fort, jeg klarte ikke å holde rytmen. Jeg knuste å hardt inn i den niende hekken at jeg slet med å gå opp og ned trapper i tre uker, forklarer hun.

FÅR HJELP: Isabelle Pedersens amerikanske trener Charles Ryen peker ut kursen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Pedersen løp plutselig fortere enn noen gang før. Det var ikke løpsdrillen klar for.

– Når min fart øker og jeg blir raskere mellom hekkene, vil tingene komme veldig fort. Så begynner hjernen å bli redd og vil trekke seg fordi det er farlig, sier 25-åringen.

Fram mot VM i London, som starter 4. august, handler det derfor om å trene inn en rytme som er tilpasset farten som må til for at Pedersen skal nå sine mål.

VM-KLAR: Christina Manning kvalifiserte seg for VM i London med en tredjeplass i det amerikanske mesterskapet på 100 meter hekk. Foto: Patrick Smith / AFP

– Kan ikke være redd

Derfor passer det særdeles godt at Pedersens amerikanske trener Charles Ryan har tatt med seg Christina Manning til Norge. Manning skal løpe 100 meter hekk for USA i VM. Med en personlig rekord på 12,58 gir hun Pedersen noe å strekke seg etter.

– Hun er litt råere i hodet enn jeg er. Hun har jo løpt fortere før. Har du gjort det en gang, vet du mer hva som skal til neste gang. Du kjenner følelsen. Hun vet hvordan hun skal angripe hekkene og være fryktløs, sier Pedersen.

– Du må stenge stemmene i hodet ute. Du kan ikke være redd for hekkene, du må satse alt du har, som «ei flaggermus ut av helvete», mot hekkene. Fryktløst, sier Manning til NRK.

FLYR HØYT: Isabelle Pedersen må finne en rytme som passer hennes nye fysiske nivå. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Må unngå tullefeil

Trener Ryan mener Pedersen har alle forutsetninger for å lykkes.

– Når det gjelder fryktløshet og mental innstilling, er de veldig, veldig like. Det er årsaken til at de er så gode treningspartnere, påpeker han.

– Nå må jeg få inn rytmen som gjør at jeg kan holde den farten uten å gjøre tullefeil, konstaterer Isabelle Pedersen.

Første svar på hvordan hun ligger an får hun i Diamond League-stevnet i Monaco fredag kveld.