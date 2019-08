Isabelle Pedersen dropper VM

– Etter en lang sesong hvor jeg har jobbet veldig hardt med å sikre at treningsmiljøet og alt rundt meg er strukturert og på plass for å kunne takle kravene for resten av min karriere, har jeg og teamet rundt meg tatt beslutningen om å fokusere på å gjøre de riktige grepene inn mot det som vil være det viktigste mesterskapet i min karriere; OL i Tokyo neste sesong, sier Isabelle Pedersen i en pressemelding.

– Det vil innebære en full innendørssesong, som også inkluderer innendørs-VM i Nanjing, og deretter bygge sesongen inn i OL i Tokyo, forteller hun.

– Også EM i Paris står på planen, men en avgjørelse om å delta der blir ikke tatt før etter OL. Men i planleggingen av sesongen er også dette mesterskapet et mål for 2020, sier hun.

Skuffende sesong

Før sesongen endret Pedersen treningsopplegget. Hun reiste til Los Angeles og ble en del av gruppa til VM-sølvvinner på 110 meter hekk fra 2013, Ryan Wilson. Endringene har vært store. Det har blant annet vært to treningsøkter fire dager i uka, og tre dager treningsfri.

Årets sesong har imidlertid ikke svart til forventningene for den norske hekkeløperen. Sesongens tider har vært et lite stykke bak VM-kravet på 12.98, mens hun i juli i fjor satt personlig rekord med 12,72.

Pedersen har en sesongbeste fra Bislett på 13.08.

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal tror det er endringene i treningsopplegget som er grunnen til de svake resultatene.

– Hun skiftet treningsregime, som var ganske forskjellig fra det hun hadde før. Resultatene har uteblitt og det er relativt stor forskjell på det beste hun gjorde i fjor og det beste hun har gjort i år. Jeg ville kanskje forsøkt å finne tilbake til suksessformelen fra tidligere. For hun viser oss at hun er veldig god på sitt beste. Neste år er det OL, og antagelig Isabelle Pedersens siste OL-mulighet. Da må hun gjøre alt riktig, sier han.

Rodal tror det er fornuftig av Pedersen å avbryte sesongen nå.

– Jeg synes det høres ut som et fornuftig valg fra Isabelle sin side. Hun har gjennom hele sesongen strevet med å finne tilbake til fjorårsnivået sitt, sier han.

Isabelle Pedersen Foto: Chris Trotman/Getty Images/AFP Ekspandér faktaboks Isabelle Pedersen er født 27. januar 1992 og representerer Norna Salhus i Bergen.

Har den norske rekorden på 100 meter hekk med 12.72 (satt 22. juli 2018)

Hun har vunnet gull på 100 meter hekk i IAAFs U-VM i 2009 i Bressanone, Italia

U20-verdensmester på 100 meter hekk i Moncton i Canada (2010).

I 2013 vant hun gull på 100 meter hekk i U23-EM

Falt tidligere i sommer

Pedersen sa til NRK i et intervju 10. august at hun har hatt vondt i skuldre, bryst, rygg, hofte og hamstring (lår) etter fall under trening før Bislett Games og under et stevne i Finland.

– Når man først faller så får man jo en angst og blir livredd, hvis man ikke reiser seg igjen og begynner på nytt med en gang. Hvis ikke er man jo ferdig, og det vil ta måneder før man kommer tilbake. Det har vi gjort, men kroppen har ikke hatt sjans til å holde tempoet. Derfor har det gått litt treigt nå, sa hun.

Til tross for at Pedersen ikke har greid VM-kravet, hadde hun likevel fått reise til VM. Hun er nemlig på listen over utøvere som automatisk får en VM-invitasjon, all den tid ikke nok utøvere har klart kravet i deres øvelser.

Nå velger hun altså likevel å droppe mesterskapet. VM i friidrett arrangeres fra 28. september.