Isabell Herlovsen legger opp: – Har vært en tøff periode

– Jeg har hele tiden sagt til meg selv at når min motivasjon ikke er hundre prosent, så yter ikke jeg mitt beste på fotballbanen heller. Det er en av grunnene til at jeg velger å gi meg nå, forteller Isabell Herlovsen til NRK.

Dagen etter at hennes landslagsvenninner slo Wales 1–0 på Ullevål stadion, forteller den 32 år gamle spissveteranen om valget sitt. Herlovsen har opplevd det siste året som tøft, og under «lock down»-perioden fikk hun en slags vekker.

Hun fikk plutselig mulighet til å være mye hjemme i Fredrikstad med sønnen Henrik, og fikk en nærere relasjon til toåringen.

– Det første året han levde så var det veldig mye Christine. Så jeg satte veldig pris på den tiden jeg fikk med Henrik i koronaperioden. Og nå nylig gikk morfar bort. Han stod meg veldig nær, så det har skjedd litt i livet mitt som … Jeg har fått et litt annet perspektiv på livet, da, forklarer hun.

FAMILIETID: Isabell Herlovsen, forloveden Christine Porsmyr Olsen og deres sønn Henrik (2) har fått mye tid sammen under koronaperioden. Familietid blir det også mer av nå som Herlovsen legger fotballskoa på hylla. Foto: Malin Jørnholt / NRK

Vil prioritere familien

Herlovsen har preget norsk fotball siden hun debuterte i Toppserien allerede som 15-åring.

Året etter ble hun tatt ut på landslaget, og siden da har det blitt 67 mål for Norge. Hun gikk forbi Marianne Pettersen sin rekord i fjor høst og ble den mestscorende spilleren i historien.

– Da jeg så at den rekorden var så «close», tenkte jeg at den skal jeg ta før jeg gir meg. Og etter den kampen hadde jeg mye adrenalin og var sugen på mer, sier hun.

– Men den siste perioden har vært tøff, og jeg har tenkt mye på alt jeg har ofret for fotballen. Fotballen har vært det viktigste i livet mitt i 16 år. Nå vil jeg heller bruke tiden min på familie og venner.

HISTORISK: Trøya Herlovsen hadde på seg da hun scoret det historiske 67. landslagsmålet skal henges opp på veggen. Foto: Malin Jørnholt / NRK

– Handler ikke om klubbsituasjonen

32-åringen kom tilbake til Vålerenga i januar etter et låneopphold i Kolbotn. Hun trente med VIF frem til pandemien brøt ut, men har vært sykmeldt de siste månedene og har derfor ikke spilt for hverken klubb eller landslag.

Herlovsen er egentlig Vålerenga-spiller ut året, men hun har blitt enig med klubben om å terminere kontrakten.

Dette bekrefter også Vålerenga overfor NRK.

– Jeg er jo selvfølgelig glad for det. Vi har hatt fine dialoger med Vålerenga, spesielt Eli (Landsem journ.anm.). Jeg har vært ærlig med dem og sagt hvordan ting er, forteller Herlovsen.

TURBULENT: Herlovsen hadde uenigheter med Vålerenga og ønsket seg vekk fra klubben i 2018/2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Sportssjef Eli Landsem forteller at hun har full respekt for Herlovsens valg.

– Hun har hatt en lang og strålende karriere, som vi riktignok hadde håpet skulle vare et år til, men sånn er det. Det er bare å ta av seg hatten for den karrieren og ønske henne lykke til videre.

Herlovsen var i konflikt med Vålerenga og tidligere trener Monica Knudsen for snart to år siden, men forklarer at avgjørelsen om å legge opp nå ikke har noe med det å gjøre.

– Det er en veldig fin spillergruppe og en veldig bra trener. Man ser jo nå at Vålerenga er et lag man kan regne med i toppen. Så det handler ikke om med det som skjedde for to år siden, sier hun.

Hylles av landslagssjefen

Når spissveteranen blir spurt om hva hun anser som karrierens høydepunkt, sliter hun med å velge ett.

Både hennes første mesterskap, hvor hun ble tidenes yngste målscorer i et EM, OL i Beijing og forrige VM der Norge, noe overraskende, tok seg til kvartfinale, står høyt på lista.

– Hun har hatt en fantastisk landslagskarriere, så vi skal hylle henne litt, tenker jeg, sier landslagssjef Martin Sjögren.

MASKOT: Sønnen Henrik har fått være med på flere kamper i løpet av sine to leveår. Til venstre i bildet er landslagssjef Martin Sjögren. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Svensken forteller at han synes det er synd at toppscoreren legger opp, men at det ikke er uventet.

– Hun har betydd enormt mye for landslaget og er en lagspiller ut i fingertuppene. Så scorer hun jo mye mål. Jeg tenker at om hun bare hadde hatt motivasjonen og «driven», så tror jeg hun hadde klart et mesterskap til. Samtidig så har jeg full respekt for at hun tar den avgjørelsen.

Har ofte blitt kalt «drittsekk»

I tillegg til en lang merittliste for det norske landslaget, står Herlovsen med seks seriegull i Toppserien og fire cupgull.

MANGE POKALER: Isabell Herlovsen med kongepokalen etter cupseier for Kolbotn i 2007. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Hun har utvilsomt gjort seg bemerket i norsk toppfotball, og ikke bare på grunn av de sterke sportslige prestasjonene.

– Jeg har jo vært en spiller med mye temperament, og jeg har kanskje vært litt stygg. Eller ikke stygg, men litt frekk i munnen da. Jeg har hørt flere si at jeg er en drittsekk, forteller hun.

Hun har også vært i bråk med supportere, og under en kamp mellom Stabæk og LSK Kvinner i 2013 ble hun så provosert over kommentarene fra publikum at hun viste dem «finger'n».

PROVOSERT: Isabell Herlovsen viste finger'n til supportere under en kamp mellom LSK og Stabæk i 2013. Du trenger javascript for å se video. PROVOSERT: Isabell Herlovsen viste finger'n til supportere under en kamp mellom LSK og Stabæk i 2013.

Men utenfor banen beskriver Herlovsen seg selv som både rolig og litt sjenert.

– Nå som jeg er ferdig med fotball så blir det kanskje en blanding av den personligheten jeg har på banen og den jeg har utenfor. At jeg prøver å ikke være så sjenert lenger liksom, håper hun.

«Har noe på gang»

Veien videre er ikke klar, men Herlovsen kan avsløre at «hun har noe på gang». Og etter flere år der hun jevnlig har vært inne på tanken om å legge opp, føles avgjørelsen hun nå har tatt riktig og som en lettelse.

– Jeg har ikke gjort annet hele livet mitt og jeg vet ikke helt hva jeg går til, så det er jo skummelt. Jeg har fått gjøre det jeg elsker og det er jeg veldig takknemlig for, men nå er det nye utfordringer som venter. Så jeg ser egentlig bare på det som positivt, sier hun.