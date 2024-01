– Kjære producer, nå må du våkne her!

Det ropte en engasjert Torgeir Bjørn fra kommentatorplass da Ingrid Landmark Tandrevold leverte et superløp.

Et superløp TV-seerne omtrent ikke fikk se.

– Det var litt skuffende, for jeg har sett veldig mange dårlige serier av meg som har blitt sendt på TV. Det var litt synd at de ikke fikk med en god en, sier Tandrevold til NRK.

– Det er jo helt krise. De kan ikke la være å filme noen som leder med et halvminutt inn til skyting. Der må de skjerpe seg, altså. sier lagvenninne Juni Arnekleiv.

– Det er helt utrolig

For verken Tandrevold, eller noen av de andre norske skiskytterne, var omtrent i bildet gjennom hele løpet.

Da Tandrevold skjøt for seier på den andre og siste skytingen, ble NRKs kommentatorer Jann Post og Torgeir Bjørn, samt skiskytterekspert Ola Lunde, både irriterte og oppgitte over produksjonen av det NRK-sendte rennet.

Den tyske kanalen ZDF sto bak produksjonen, og fokuserte først og fremst på de tyske skiskytterne.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med ZDF, foreløpig uten hell.

Dette var utvekslingen mellom NRKs tre kommentatorer under den andre skytingen:

Ola Lunde: – Nå må producer våkne her.

Jann Post: – Nå må vi få se, du må fortelle, Ola.

Ola Lunde: – Tandrevold liggtreff.

Jann Post: – Skyter for seier, Tandrevold.

Ola Lunde: – Midt i, kanttreff venstre og ja da!

Jann Post: – Fullt hus på Tandrevold. Som skal gå for seier her.

Torgeir Bjørn: – Det er helt utrolig at vi ikke får det av producer i bildet. For Ingrid Landmark Tandrevold er kanskje på vei mot et seiersløp i Ruhpolding.

Dette var det du så på TV:

Slik så serien ut for TV-seerne Du trenger javascript for å se video.

Mens dette er superserien du aldri fikk se:

Serien du aldri fikk se Du trenger javascript for å se video.

– Det er helt utrolig at produsent ikke klarer å få med den serien, sier Ola Lunde.

– Det er bare å gratulere med dagen, fulgte Torgeir Bjørn opp.

NRK-ekspertene er ikke de eneste som reagerte. Også tidligere TV 2-profil og nåværende Nettavisen-skribent, Ernst A. Lersveen, irriterte seg over TV-bildene.

– Blind tysker som styrer spakene i TV-bussen klarer kun å vise bilder av med startnummer 1 Voigt (selvsagt tysk), mens Tandrevold med startnummer 4 som står ved siden av Voigt på standplass blir forbigått i stillhet. Det får være grenser til tysk sjåvinisme, skriver han på X, og stempler det som «bånn i bøtta».

Det er ikke første gang det er trøbbel med TV-bildene i Ruhpolding. I fjor gikk strømmen på hele stadion, som førte til at bildene på TV 2s sending rett og slett forsvant.

Gruet seg

Det som ikke var bånn i bøtta, var seieren for Tandrevold. Hun vant med 18 sekunder ned til svenske Mona Brorsson, og har dermed et meget godt utgangspunkt før søndagens jaktstart.

– Det var veldig deilig å se alle blinkene falle. Det var hardt å gå, og jeg er helt svimmel. Jeg åpnet altfor hardt og angret litt på det, men fornøyd å få ned alle blinkene. Jeg er spent og må bare vente. Det holder vel til pallen og et godt utgangspunkt på jaktstarten, sier Tandrevold til NRK.

Men det var en nervøs Tandrevold som måtte opp til start. Hun sa til NRK at hun var nervøs på egne vegne - og fortalte at hun har vært det hele uka.

– Det er et eller annet med Ruhpolding. Jeg føler man må gjøre et perfekt løp for å hevde seg. Da blir jeg kanskje av og til mer redd for å feile enn å få det til. Jeg måtte virkelig minne meg på selv før start i dag om å ha det gøy, sier hun, og fortsetter:

– Det siste jeg sa til fysioterapeuten vår Ragnar som sto på start, var at jeg må huske å ha det gøy. Det er jo gøy det her. Hva mer kan man ønske seg egentlig? Det er tusenvis av folk som står og heier på oss, og som reiser hit for å se på oss. Og så gruer man seg så mye.

Juni Arnekleiv, som ble nest beste norske på, 54 sekunder bak Tandrevold, ble imponert over løpet til Tandrevold da hun kom i mål.

– Nei, fy søren, jeg så det da jeg kom i mål. Herregud, hun har gått som et lyn og skutt som en stjerne. Fy søren. Det er så kult at Ingrid får det til. Det er en seier for hele laget, sier hun.