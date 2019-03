Irritert Jarstein: – Det var for mye kaos

– Vi snakker om en taktikk og ditt og datt, men vi må selv agere utpå der og være litt smarte i måten vi opptrer på, sa Jarstein til NRK etter kampen.

3-3-oppgjøret mot Sverige ble i likhet med Ulf Lundells kjente klassiker beskrevet som «en kamp med mye öppna landskap» av landslagssjefen selv, Lars Lagerbäck.

Det gjorde at det ble en hektisk kveld på jobben for Norges keeper, Rune Almenning Jarstein, som var irritert etter tirsdagens kamp mot «søta bror».

– Vi snakker om å ha orden på laget, men jeg følte ikke at det var så mye orden. Det var for mye kaos, det var for åpent og vi slapp de for lett til. Jeg syntes ikke dette var godt nok, sier han.

Det største brølet på Ullevaal stadion var Jarstein sitt etter at Viktor Claesson satte inn Sveriges første skåring.

– Når du først redder en straffe og så skårer de på returen, er det klart det er veldig bittert at det er Sverige som er først på ballen og ikke vi, sier Jarstein.

BANENS BESTE: Samtlige av spillerne på det norske landslaget hyller Jarstein etter EM-kvalifiseringen mot Sverige. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Jarstein ble redningen

Seks minutter på overtid sørget Ola Kamara for uavgjort, men det var den norske målvakten som var på alles lepper etter kampslutt.

– Vi blir reddet av en veldig god Jarstein i dag, sa Kamara.

Det kunne alle spillerne skrive under på.

– Jarstein var helt fantastisk i dag og mot Spania, sa Joshua King etter kampen.

Selv ville ikke Jarstein reflektere for mye over egen prestasjon da NRK spurte om hvordan det var å være en levende vegg.

– En levende vegg var jeg ikke, jeg slapp jo inn tre mål. Det var frustrerende. Sverige har veldig store sjanser, så vi må se på det, for det må skjerpes.

– Må bli til å kjenne igjen

Dagen derpå er assistenttrener Per Joar Hansen klar på at Norge ikke var gode nok defensivt mot Sverige.

– I går forsvarte vi oss for dårlig, sier Hansen til NRK dagen etter seksmålsthrilleren på Ullevaal.

MØTER BEDRE LAG: – Vi møter bedre lag nå enn vi har gjort i Nations League, som vi vant, sier Hansen til NRK dagen derpå. Foto: Geir Jone Karlsen / NRK

– For det første slipper vi inn tre mål, og vi slipper til altfor mange sjanser som lag. Det er det vi må ha fokus på i juni – å «tighte» til laget og være mye mer kompakt, og bli til å kjenne igjen sånn som vi var i Nations League, sier han.

– Er det ergerlig at dere må vente helt til juni før dere kan «rette opp» i dette?

– Ja, men sånn er landslagsfotballen. Vi ville gjerne hatt spillerne mye lengre og hatt mulighet til å jobbe enda mer med spillerne, men sånn er det, sier assistenttreneren.

– Vi får komme sterkere tilbake i juni og ta seks poeng da.