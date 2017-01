– Det er ikke noe gøy at Heidi blir lei seg. Hun er ikke noe offer heller, for å snu det på den måten. Jeg føler det var jeg som gjorde drittjobben der altså, sier Ingvild Flugstad Østberg.

Heidi Weng tok til tårene etter at både hun og Flugstad Østberg fikk bank av svenske Stina Nilsson i spurten på onsdagens etappe i Tour de Ski.

Lagvenninnen Weng hadde ikke dagen og Flugstad Østberg måtte ligge i front under hele løpet og dra på både Weng og svenske Stina Nilsson.

– Koker litt for meg underveis

Flugstad Østberg innrømmer at hun ble litt irritert på Weng under løpet. Hun hadde håpet på at samarbeidet med Weng skulle fungert bedre.

– Da kunne vi kanskje ha ristet av oss Stina også. Underveis koker det litt, forteller skiløperen.

TÅRER: Her tar Heidi Weng til tårene. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Jeg kunne sikkert blitt sur og kjeftet på dem, men det er ikke helt min stil heller. Det koker litt for meg underveis i skirenn og rett etterpå, sier 26-åringen til NRK.

Etter løpet fikk skiløperen roet seg ned, men det ble en liten prat om episoden i bilen på vei fra stadion. Det var litt bittert at de ikke fikk tatt noen sekunder på Nilsson og sikret en norsk etappeseier og ledelse i Tour de Ski.

– Det var bare at Heidi kanskje hadde håpet på å kunne bidra litt mer. I den formen hun har vært i tidligere i sesongen vet vi at hun er ett hakk bedre enn Stina og at det ville vært mulig å få noen sekunder på en slik distanse. Så ble det ikke slik, sier Flugstad Østberg.

– Skuffet over min egen jobb

Weng har ikke tenkt noe på gårsdagens episode i løpet av natten. Tårene etter løpet kom som en reaksjon på det som utspant seg underveis i gårsdagens renn.

– Jeg tror jeg var utrolig sliten og litt skuffet over min egen jobb, forteller Weng til NRK.

25-åringen sier de to nå har skværet opp. TV-bildene viste at det var litt amper stemning ute i løypen.

– Jeg tror Ingvild skjønte at jeg ikke hadde en bra dag. Vi ble fort kvitt det og vi er veldig gode venner igjen nå, forklarer Weng.

Landslagstrener Roar Hjelmeset forteller at det ble en prat om episoden.

– Heidi la seg flat for å ikke ha bidratt som hun ønsket. Ingen morsomme scener der den ene blir lei seg og den andre må trøste, sier Hjelmeset.