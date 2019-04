Iransk sjakktalent turte ikke spille mot israeler i storturnering: – Forkastelig

Igjen skulle politikk bli tema i en internasjonal sjakkturnering. For da Irans høyest rangerte sjakkspiller, 15 år gamle Alireza Firouzja, ble paret med israelske Or Bronstein i tredje runde av Grenke Chess Open, nektet iraneren å stille.

Bakgrunnen skal ifølge nettstedet Chess24 være at Firouzja er redd for å havne i trøbbel når han kommer hjem til Iran.

– Det er helt forkastelig og utrolig pinlig for Iran at de presser en femtenåring til å droppe et parti og dermed får turneringen ødelagt, sier NRKs sjakkekspert Atle Grønn.

Israel er ikke anerkjent som legitim stat av Iran, og det iranske sjakkforbundet skal tidligere ha bannlyst en annen iransk sjakkspiller, Borna Derakhshani, fra å delta i internasjonale turneringer etter at han spilte mot en israeler.

Også Derakshanis søster, Dorsa, har blitt nektet å delta i internasjonale turneringer etter at hun spilte sjakk uten å bruke dekkende hodeplagg.

– Et kjempeproblem

Firouzja fortsatte turneringen lørdag da han møtte langt dårligere rangerte Antonia Ziegenfuss fra Tyskland. Selv med hvite brikker havnet han bakpå, og gikk på et sjokktap mot sin kvinnelige motstander. I sosiale medier spekuleres det i om 15-åringen spilte dårlig med vilje, som en protest etter gårsdagens hendelse.

Tidligere denne måneden fikk iraneren mye oppmerksomhet da han ble nest best i en internasjonal turnering i Reykjavík. Firouzja er rangert som nummer 76 i verden på FIDEs (Verdenssjakkforbundet) rangeringsliste fra april, og er den eneste under 18 år på listen.

REAGERER: Atle Grønn mener det er et kjempeproblem at iranske spillere må boikotte spill mot israelere. Foto: Mads Nyborg Støstad / NRK

Ifølge Grønn er Firouzja topp tre i verden i sjakkformen «bullet» og et av de aller største sjakktalentene i verden. Firouzja møtte Magnus Carlsen i VM i lyn- og hurtigsjakk i romjulen der iraneren tapte, men 15-åringen blir trolig en stor trussel for nordmannen i årene som kommer, så sant ikke Irans politikk hindrer ham.

– Iran har blitt supermakt innen sjakken de siste ti årene, men ødelegger det med denne idiotiske boikotten. Det er et kjempeproblem, sier Grønn.

Ønsker større press på det iranske sjakkforbundet

Det har hendt at arrangører og FIDE har gått inn og gjort manuelle endringer på de automatiske paringene av sjakkspillere, for eksempel under kvinnenes sjakkolympiade i 2018 og under VM i lyn- og hurtigsjakk.

Der har FIDE unngått at Iran og andre muslimske land har møtt Israel.

– Men det er uakseptabelt det også. Man skal ikke ta hensyn til politikk når spillerne settes sammen. FIDE har prøvd å unngå problemet, men de må legge press på det iranske forbundet og true med å nekte dem deltakelse i internasjonale lagkonkurranser. Nekte de som nasjon, ikke nekte enkeltspillere, mener Grønn.

Carlsen slo 14-åring etter «rufsete spill»

SLITESEIER: Magnus Carlsen fikk en tøff start i åpningskampen. Foto: jørund wessel carlsen / nrk

Magnus Carlsen deltar også i Grenke Chess, men ikke i den åpne turneringen der Firouzja spiller. Carlsen vant sitt første parti i Karlsruhe mot 14 år gamle Vincent Keymer etter nesten syv timer og 81 trekk.

– Det var ganske spesielt å se Magnus spille så rufsete, og han tok enormt store sjanser for å prøve og vinne med svarte brikker. Han tøyde strikken langt, og virket å slite med konsentrasjonen, er Grønns analyse.

Grønn mener dette er en svakhet Carlsen har vist gang på gang: han mister både fokus og motivasjon mot spillere som er antatt mye dårligere enn ham selv. Keymer på sin side spilte sitt livs parti, og kan trolig krone seg med stormester-tittel i løpet av året.

Carlsen viste bedre form tidligere denne måneden, da han vant turneringen Shamkir Chess allerede en runde før turneringen var slutt. Med lørdagens seier har Carlsen spilt 51 partier uten å tape.

Søndag fortsetter Carlsen med svarte brikker mot spanske Francisco Vallejo. Storturneringen i Karlsruhe, og senere Baden-Baden, går over ni runder og varer til 29. april.