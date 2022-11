Iran-sjefen forbannet på Klinsmann: – En skam for fotballen

– Uansett hvor mye jeg kan respektere det du gjorde på banen, er kommentarene dine om iransk kultur, Irans landslag og spillerne mine en skam for fotballen, innleder Queiroz i et følelsesladet innlegg på Instagram sent søndag kveld.

Den profilerte treneren har åpenbart sett hva Klinsmann, som i mange år var supporteryndling i Tottenham og Premier League, uttalte i etterkant av Irans emosjonelle 2-0-seier mot Wales fredag.

Klinsmann: – En del av kulturen deres

Overfor BBC kritiserte Klinsmann Iran-spillernes oppførsel mot dommerteamet, som han mener ble lagt under press fra iranerne hele kampen.

– Det er ikke tilfeldig, det er en del av kulturen deres, måten de spiller på. De påvirket dommeren, fjerdedommeren og linjemannen, de var konstant i ørene deres, sa tidligere USA-manager Klinsmann, og la til:

– Carlos passer veldig bra til landslaget og kulturen der. Han mislyktes i Sør-Amerika med Colombia, og mislyktes så med å kvalifisere seg med Egypt, og han kom inn i Iran-jobben rett før VM, sa Klinsmann.

Queiroz ble ansatt i Iran-jobben for andre gang så sent som 7. september.

Les også: VM-stunt skaper sterke reaksjonar: – Dette verkar som ein provokasjon

Klinsmanns bruk av fornavn på Carlos Queiroz er også noe sistnevnte la merke til.

Og åpenbart ble provosert av.

– Kjære Jørgen. Du tok initiativ til å kalle meg Carlos, så da er det vel rett og rimelig at jeg kaller deg Jørgen? Ikke sant? Selv om du ikke kjenner meg personlig, stiller du spørsmål rundt min karakter med en typisk fordomsfull bedømmelse basert på overlegenhet, skriver Iran-sjefen i Instagram-innlegget.

Irans pressesjef har også delt innlegget i en pressegruppe NRK er en del av, og det er tydelig at de ønsker oppmerksomhet rundt saken.

– Forventer at du trekker deg

Til tross for at han er tydelig provosert av tyskerens uttalelser, inviterer han Klinsmann til å besøke Iran-leiren under VM.

– Og til tross for at dine opprørende uttalelser på BBC prøver å undergrave vår innsats, det vi ofret og de ferdighetene vi har, lover vi deg at vi ikke vil dømme din kultur, røtter eller bakgrunn, og at du alltid vil være velkommen til familien vår, skriver han.

Invitasjonen kommer samtidig med et men:

– Samtidig vil vi med full oppmerksomhet følge med på hva som blir Fifas avgjørelse angående din stilling som en del av «Qatar 2022 Technical Study Group». For vi forventer selvsagt at du trekker deg før du besøker leiren vår, avslutter han innlegget med.

Klinsmann er nemlig en del av Fifas nyopprette analysegruppe, der han sammen med blant andre Arséne Wenger og flere andre skal bidra med analyser av VM-kampene fra Qatar. Det antyder Queiroz at han ikke lenger er skikket til.

Klinsmann har foreløpig ikke kommentert kritikken fra Queiroz.

– F ullstendig smakløse beskyldninger

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp har akkurat kommentert ferdig Argentinas seier mot Mexico da han blir gjort oppmerksom på Iran-sjefens Instagram-innlegg.

Torp mener hele innlegget oser av at Queiroz har tatt kritikken personlig.

– Jeg tror Klinsmanns kommentarer har gått på stoltheten hans løs. Og jeg tror han tar den kampen i offentligheten nå fordi han føler det er riktig. Han føler seg urettferdig behandlet og ønsker å stå opp for landet sitt, sier Torp.

– Men hva med timingen, er det fornuftig å bruke tid på å slå tilbake på ekspertuttalelser midt i et VM-gruppespill?

– Ja, og jeg skjønner at han gjør det. Det er fullstendig smakløse beskyldninger Klinsmann kommer med, og jeg tror det kan gi energi til laget hans at han står opp mot dette. Det er mennesker det er snakk om, mennesker han jobber med hver dag, og han vil ikke godta at de omtalt og behandlet på den måten. Nå har han lagt ut en ekstremt direkte melding og gitt klar beskjed om at det ikke er slik de vil omtales, og jeg tror han er ferdig med saken nå. Det ville vært rart å ikke kommentere det, mener Torp.

Carl-Erik Torp skjønner at Iran-sjefen bruker energi på dette midt i et VM. Foto: NRK

Det er uansett ikke første gang Queiroz stjeler overskrifter med sin direkte stil i VM.

– Hvor mye vil du betale meg?

Da Sky News før VM stilte ham et spørsmål om han er komfortabel med å representere et regime som undertrykker kvinners rettigheter, svarte han:

– Hvor mye vil du betale meg for å svare på det spørsmålet? Fortell sjefen din at jeg, hvis du kommer med et godt tilbud, kan gi deg et svar mot slutten av VM.

Og så reiste han seg og gikk fra pressekonferansen.

Og da han ble lei av at det omtrent bare var politiske spørsmål etter møtet med England, svarte han:

– Hvorfor spør du ikke (Gareth) Southgate om hva han mener om at England og USA trakk seg ut av Afghanistan og etterlot alle kvinnene der alene?

Den frittalende treneren og Iran avslutter gruppespillet i VM med kamp mot USA tirsdag klokken 20.00.

Seier sender dem videre til åttedelsfinalen, men uavgjort kan også være nok.