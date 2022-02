IOC vil utestenge Russland fra all idrett

Det skjer bare timer etter at det internasjonale Skiforbundet uttalte at de ikke ønsket å utestenge russiske utøvere fra helgens verdenscuprenn i Norge.

Avgjørelsen fra IOC ble tatt i et styremøte mandag.

Dersom IOC får det som de vil, kommer ikke noen russiske utøvere til å konkurrere internasjonalt på lang tid. Nå er det opp til de ulike forbundene å ta en slik avgjørelse.

– Dette er signalet alle de andre har ventet på. Når den største og mektigste organisasjon har sagt sitt, ville alle andre følge etter, inkludert FIFA, tror NRKs sportskommentator, Jan Petter Saltvedt.

Kan kastes ut av fotball-VM

Kort tid etter pressemeldingen fra IOC, kommer nettopp meldingene om at FIFA vil kaste Russland ut av internasjonal fotball, for eksempel VM.

Det melder blant annet nyhetsbyråene AFP og Reuters.

Sistnevnte skriver at det europeiske fotballforbundet, Uefa, skal ha et møte i kveld for å diskutere saken. Russland skal spille playoff mot Polen i mars. Den kampen har Polen allerede sagt at de ikke ønsker å spille.

– Fifa burde ha utelukket Russland fra konkurransen og ikke tillatt at de fikk delta i kvalifiseringen til VM. Jeg håper at presset som andre land legger på Fifa nå, gjør at forbundet lander på en annen beslutning, sa fotballpresident Terje Svendsen til NRK mandag morgen.

Forbundsleder i spillernes interesseorganisasjon (NISO), Erlend Hanstveit, mener kraftige reaksjoner må til.

– Situasjonen er så alvorlig med et UEFA-land som går til krig med et annet UEFA-land og hvis det ikke utløser de alvorligste sanksjonene er det ingenting som kan gjøre det, sier Hanstveit.

Kan bli Kollen-renn uten russere likevel

Nå ber de altså de internasjonale særforbundene, som for eksempel FIS, om å ekskludere russerne.

ANKOM NORGE: Aleksandr Bolsjunov ankom Norge tidligere i dag. Han skal foreløpig delta på verdenscuprennene i Drammen og Holmenkollen denne uken. Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø / NRK

– Dette vil også være avgjørende for FIS, som har vært alt for feige til nå, som nå har ryggdekningen de åpenbart har trengt for å utestenge russerne helt, sier Saltvedt.

Hva FIS nå gjør, er foreløpig ikke avklart. De har ikke besvart NRKs henvendelse.

Idrettspresident Berit Kjøll håper nå at det internasjonale skiforbundet tar affære.

– Jeg forventer nok en gang til alle de internasjonale særforbundene om at de nå raskt fatter nødvendige vedtak som sørger for at utøvere, idrettsledere og tillitsvalgte fra Russland og Hviterussland ikke får anledning til å delta i internasjonal idrett. Dette haster spesielt for de internasjonale særforbund som planlegger gjennomføring av internasjonale idrettskonkurranser i Norge de neste ukene, sier Kjøll til NRK.

Norges Skiforbund skriver i en pressemelding at IOC nå innser alvoret og er glad for at IOC deler skiforbundets syn om å utestenge Russland og Hviterussland.

– Norges Skiforbund er glade for det klare standpunktet fra den internasjonale olympiske komite (IOC), og håper nå det internasjonale Skiforbundet (FIS) vil etterkomme IOCs oppfordring, sier skipresident Erik Røste i pressemeldingen.

Russland: – Vi er sterkt uenige

I begrunnelsen for oppfordringen, skriver IOC blant annet følgende:

– Krigen i Ukraina setter den olympiske bevegelsen i et dilemma. Samtidig som utøvere fra Russland og Hviterussland vil kunne fortsette å konkurrere, vil mange utøvere fra Ukraina være forhindret fra å delta på grunn av angrepene i deres land. Dette er et dilemma som ikke kan løses. Derfor har styret med et tungt hjerte besluttet at vi anbefaler alle særforbund om å ikke invitere russiske og hviterussiske utøvere til internasjonale konkurranser, skriver IOC i en pressemelding.

Samtidig skriver de at i de tilfellene hvor det ikke er mulig å utestenge russere på så kort varsel eller av juridiske årsaker, kan russiske utøvere få delta under nøytralt flagg.

Den russiske olympiske komiteen har allerede lagt ut en pressemelding om oppfordringen fra IOC. De er helt uenig i avgjørelsen.

– Det er bare én kommentar: Vi er sterkt uenige med dem, sier Pozdnjakov.

– Dagens avgjørelse fra kollegaene våre i IOC er, etter vårt syn, i strid med IOCs juridiske dokumenter og det olympiske charteret, legger han til.

Fratar Putin utmerkelse

IOC har samtidig vedtatt å frata den russiske presidenten sin Olympiske orden. Dette er IOCs høyeste utmerkelse.

FRATATT UTMERKELSE: Vladimir Putin er fratatt den olympiske orden. Her er han på åpningsseremonien av OL i Beijing i februar. Foto: Sue Ogrocki / AP

IOC gjentar også i sin pressemelding oppfordringen om at Russland ikke bør få arrangere internasjonale konkurranser.

Tidligere mandag besluttet det internasjonale orienteringsforbundet, som første særforbund, å suspendere Russland.

– Vi mener at det er riktig å suspendere det russiske forbundet på ubestemt tid. Det har vært krevende å gå så langt, men vi må huske at det er en veldig tett kobling mellom russisk idrett og de russiske myndighetene. Det er en helhetsvurdering med bakgrunn i de etiske retningslinjene for IOF og IOFs verdier, sier generalsekretær i det internasjonale orienteringsforbundet, Sondre Gullord, til NRK.