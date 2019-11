– Det er ingen grunn til å stole på IOC (den internasjonale olympiske komité), sier den norske visepresidenten.

– Nå har vi ventet i fire år på en avgjørelse. De er under et vanvittig press, og prøver å finne en utvei. Det er mye penger som står på spill hvis de utelater en så stor nasjon som Russland fra fotball-EM, sommer-OL og vinter-OL. Det er et stort nederlag for IOC, men nå må de som har juksa i verdens største dopingskandale, stå til rette for sin feil.

Wada skal behandle saken i et styremøte i Paris 9. desember. Men avgjørelsen kan ankes til idrettens voldgiftsrett (CAS).

Det var IOC som i sin tid opprettet CAS. Voldgiftsretten har flere ganger fått kritikk for ikke å være uavhengige nok fra IOC. For eksempel er presidenten i Cas, John Coates, fortsatt IOC-medlem. Han var visepresident i den mektige idrettsorganisasjonen frem til 2017.

Helleland frykter at CAS skal gjøre om på en eventuell utestengelse.

– Det er nære forbindelser mellom IOC og CAS, sier hun kryptisk.

Heiberg: – Først vil jeg slå i bordet og si at det er «helt for jævlig»

Æresmedlem i IOC, Gerhard Heiberg, frykter ikke at CAS vil gjøre om en eventuell utestengelse av Russland.

– Nei. Vi har bevist i gjerning at CAS har truffet egne beslutninger på tvers av hva IOC-styret har gått inn for. Det har vi måtte sluke. De er uavhengige og vi følger de CAS beslutter, sier 80-åringen, med lang fartstid i idretten politiske organer.

– Vil du si det samme hvis CAS omgjør avgjørelsen?

– Først vil jeg slå i bordet og si at det «helt for jævlig», unnskyld uttrykket. Men ellers ja, vi kommer til å følge det.

Debatten har pågått siden den russiske dopingskandalen ble kjent i 2015. I løpet av de årene har aldri IOC vært så tydelige på at de ønsker en russisk utestengelse. Det er ikke mange dagene siden IOC-president Thomas Bach ønsket at Russland ikke skulle bli utestengt.

Så er spørsmålet: Hvorfor har IOC snudd?

Konkrete bevis lagt frem

Wada publiserte i går en lang pressemelding hvor de blant annet åpnet opp om hvordan russerne skal ha manipulert dopingtester:

Russerne fikk for et år siden pålegg om å utlevere alle tester gjort i Moskva-laboratoriet.

Fra dagen de fikk den beskjeden, til testene faktisk ble overlevert, manipulerte de tester og forfalsket bevis om at varsleren Grigorij Rodtsjenkov hadde vært mannen som stod bak russisk doping.

Men antidopingorganisasjonen har altså funnet bevis på at dette ikke stemmer.

Les også: Dette er mannen som skal stoppe russisk doping. Men mange er skeptiske.

Med de nye opplysningene gikk et Wada-utvalg inn for at Russland skal utestenges fra all idrett i fire år.

– Det er virkeligheten, sa sjefen for det russiske antidopingbyrået (Rusada), Jurij Ganus, i en uttalelse tirsdag.

– Vi stuper inn i en ny fase av Russlands dopingkrise. Fire år er lenge, og det betyr to olympiske leker, sa Ganus.

Ganus har ikke besvart NRKs henvendelse tirsdag.

I dag kom altså IOC på banen. De støtter forslaget om fire års utestengelse:

«IOC vil støtte de tøffeste sanksjoner mot alle som er ansvarlige for denne manipulasjonen». Samtidig ønsker man velkommen Wada-anbefalingen om å la individuelle russere delta som «nøytrale utøvere» så lenge de kan godtgjøre at de ikke har deltatt i dopingjuks.

SKEPTISKE: Dette er mannen som skal stoppe russisk doping. Men mange er skeptiske til hva Jurij Ganus får til. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP

Skylder på myndighetene

Det store spørsmålet er hva som skjer fremover.

Trolig blir det russiske antidopingbyrået (Rusada) utestengt, til tross for at de i stor grad har gjort som Wada har bedt om. Rusada har på sin side lagt skylden på russiske myndigheter.

Senest i dag var den russiske antidopingsjefen ute og krevde at president Vladimir Putin måtte ta grep.

– For å være helt ærlig, venter jeg på at presidenten skal ta en aktiv del i dette. Det er mange problemer innen idretten, men den mest vanskelige og tragiske er at idrettsutøverne er blitt gisler på grunn av opptredenen til våre idrettsledere, sier Ganus.

Hvis det stemmer, at det er russiske myndigheter som står bak dopingregimet, kan man da utestenge den russiske antidopingorganisasjonen?

– Rusada er ansvarlig antidopingmyndighet i Russland og har tatt imot ordre om hva de skal gjøre. Vi må ta bakmennene for en gangs skyld, og derfor reageres det så sterkt. Det er de vi er ute etter, og vi håper at de vil bytte ut dem, og at de begynner å tenke annerledes. Det skal vi hjelpe dem med.

– Men i mellomtiden må de tåle en fire års utestengelse. Det er en del andre nasjoner som også kanskje prøver seg når det gjelder doping, og det må vi også få stanset ved å sette et ordentlig eksempel, avslutter Heiberg.