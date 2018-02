– Det er ekstremt skuffende og gjør at IOC ikke kan heve suspensjonen av Russland før avslutningsseremonien, sier IOC-president Thomas Bach.

Avgjørelsen ble enstemmig vedtatt søndag etter at IOC-styret gjenopptok samtalene som ikke førte til en konklusjon under lørdagens møte.

I en rapport fra en ekspertgruppe ble det lagt vekt på at russerne har respektert og overholdt betingelsene som ble satt av IOC. Russerne har også betalt boten på 15 millioner dollar som ble ilagt av IOC i desember, som var ett av kriteriene for å kunne marsjere under eget flagg søndag.

Vil oppheve utelukkelsen

Men det var ikke til å komme unna at to av de russiske utøverne har avgitt positive dopingprøver under vinterlekene. Begge ble diskvalifisert fra sine øvelser.

– Disse to sakene har vært den viktigste grunnen til at suspensjonen ikke er opphevet. Den informasjonen vi fikk fra ekspertgruppen vår var at selv om det var to saker, er det er ingen bevis for at disse har noe med systematisk doping å gjøre. De russiske curlerne ga fra seg medaljen med en gang, og vi kunne fly inn det norske laget så de fikk medaljene i stedet. De var veldig glade og takket både delegasjonen og utøverne som gjorde det mulig, sier Bach på søndagens pressekonferanse.

Han bekreftet også at utelukkelsen vil oppheves om det ikke kommer flere positive dopingprøver fra OL i Sør-Korea.

– Dette vil skje automatisk om det ikke kommer flere saker, sier IOC-presidenten.

UNDER OL-FANEN: De russiske utøverne i OL marsjerte inn under det olympiske flagget på åpningsseremonien i Pyeongchang. Foto: ROB SCHUMACHER / Reuters

Vil se fremover

På søndagens møte presenterte IOC-medlem Nicole Hoevertsz en rapport fra en egen gruppe som har observert Russlands oppførsel under vinterlekene i Pyeongchang. Rapporten ble presentert for IOC-medlemmene før avstemningen, og konklusjonen var at suspensjonen ikke bør bli hevet på OLs siste dag.

– Men vi må sette en strek og se fremover, uttaler Hoevertsz.

Deretter fulgte det en diskusjon om Russlands utelukkelse med flere eksperter og IOC-medlemmer som fikk fremme sin mening om saken.

Til slutt fikk styrets anbefaling enstemmig støtte. 52 IOC-medlemmer var til stede på sesjonen. For å holde en slik avstemming, må minst 49 av de 97 IOC-medlemmene være til stede.

Det betyr altså at de russiske utøverne ikke får delta under sitt eget flagg eller med russiske farger i søndagens avslutningsseremoni.

Ønsket belønning

Stanislav Posdnjakov, delegasjonsleder for OUR-laget, har tidligere understreket at de russiske dopingsakene var et resultatet av uaktsomhet snarere enn bevisste handlinger. Lørdag sa han blant annet at antidopingarbeidet i Russland har vært gjennom en fullstendig rekonstruksjon.

– Hele vår delegasjon av trenere og atleter mener at vår belønning bør være å få vårt flagg tilbake og våres nasjonale komité gjeninnsatt, sa han ifølge AFP.

I desember ble Russland som nasjon utelukket fra OL i Pyeongchang, men 168 russiske idrettsfolk ble invitert til å delta som «uavhengige utøvere fra Russland» (OUR). For å få russerne til å respektere de strenge betingelsene som ble satt, lokket IOC med en gulrot: deltakelse under eget flagg under avslutningsseremonien.

Diskvalifikasjonene på grunn av doping kostet blant annet OUR bronse i mixed double i curling, etter at Alexander Krusjelnitskij testet positivt på meldonium. Lørdag ble også piloten i Russlands toerbob for kvinner, Nadezjda Sergejeva, diskvalifisert for doping. Det er de to eneste dopingsakene under OL som har ført til diskvalifikasjon.