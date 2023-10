– Dei er «nasty» då. Den suger blod, og dei er ganske store òg. Eg hadde ikkje sove godt om dei var rundt i senga mi, konstaterer Anders Mol når han får sjå video av veggedyra som spreier seg i forrykande fart i neste års OL-by.

– Eg las om dei jævelane her om dagen. Dei er sjukt vanskeleg å bli kvitt, seier sandvolleyballmakker Christian Sørum.

Og det har dei fått merke i Paris.

– Det er ei bølgje av panikk over landet, meiner opposisjonspolitikar Mathilde Panot, ifølgje Reuters.

Bekymring frå statsministeren

Problemet har fått så stor merksemd at det vart halde eit hastemøte, og statsminister Élisabeth Borne måtte uttale seg.

– Veggedyr er ei bekymring for borgarane våre, som er redde for å handtere dei. Det er ein skikkeleg prøvelse for dei som er ramma. Eit angrep i ein heim kan bli eit helvete for dei som bur der, og løysingane for å bli kvitt dei kan bli dyre, seier Borne.

Dette er veggedyr Ekspander/minimer faktaboks Bor vanligvis i veggene, og kommer ut om natten for å suge blod fra mennesker.

Et voksent veggedyr suger blod i 5-10 minutter.

Etter måltidet kravler det raskt tilbake til gjemmestedet hvor fordøyelse, hudskifte og egglegging foregår. Her avlegger det også de karakteristiske brunsvarte ekskrementene.

Hvert år blir mellom 2.500 og 3.000 norske boliger sanert for veggdyr.

Det er ikke kjent at veggedyr overfører sykdommer til mennesker. Kilde: FHI.no.

Skadedyra har spreidd seg til alt frå sjukehus, skular, tog og kinoar.

– Eg vil ikkje ha dei der i Paris. Det er skikkeleg ekkelt, seier Mol, og får støtte frå fleire norske utøvarar.

– EKLE: Norske utøvarar er samstemde i at veggedyr ikkje er noko dei vil støyte på i Paris. Her eit bilete frå ei leilegheit i Frankrike teke nyleg. Foto: Reuters

– Det var rimeleg ekle småkryp. Håpar å sleppe det i Paris. Heldigvis har vi sloppe unna til no, men vi hadde ein periode vi sjekka bagane kvar gong vi drog frå samling i Portugal, fortel roer Kristoffer Brun.

Sprintar Line Kloster har vore borte i insekt tidlegare og ønskjer ingen reprise til OL.

– Det er absolutt ikkje noko draumesituasjon viss det skjer. Eg har vore borte i grashoppar som infiserte senga mi ein gong på reise, og du søv mykje dårlegare når du ser dei byrjar å kravle, seier ho.

Viss dei blodsugande veggedyra får fritt spelerom i utøvarlandsbyen, blir det frykta at kløe kan påverke utøvaranes oppladinga til konkurransane.

– Det blir litt som mygg. Du merkar det ikkje nødvendigvis før i etterkant. Ja, dei suger blod, men det skal mykje til før det blir noko blodtap. Det er meir hudirritasjonen som kjem til å bli ei plage, seier Kloster.

– Eg veldig lite glad i insekt som kryp på meg. Eg har vorte litt erta for det på turar, så eg håpar eg greier å halde hovudet kaldt, seier ho.

VIL HA FRED: Line Kloster håpar veggedyra ikkje blir å sjå i Paris under OL. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Fryktar forverring etter OL

«Bed bugs», som dei blir kalla på engelsk, er ikkje uvanlege i store byar, og kan komme og gå i periodar. Skadedyrkontroll-konsulent, Nicolas Roux de Bezieux, er ikkje så bekymra over utbrotet i haust, men trur likevel OL kan forsterke problemet.

– Mange vil til dømes leggje ut leilegheitene sine på Airbnb under OL, og dei kan kanskje få veggedyr på den måten, fordi turistar sjølvsagt kan spreie dei. Mange vil vere på reise og kanskje ta med veggedyr heim. Så bekymringane er ikkje så mykje for OL åleine, men etter OL, og det kan vere ein fin, liten suvenir for innbyggjarane i Paris at dei får endå meir veggedyr etter OL, seier han.

SPRAYAR: Veggedyr kan vere vanskeleg å bli kvitt, og her er eit skadedyrselskap inne i ei leilegheit utanfor Paris. Foto: Reuters

Norsk hussopp-forsikring har sendt ut ei pressemelding på grunn av spreiinga i Paris. Dei påpeikar at problemet gjerne aukar der det er sosioøkonomiske utfordringar, noko det er mykje av i den franske hovudstaden. Dei kjem også med nokre råd.

– Det kan vere enkle ting som å ikkje leggje klede på stolar eller i senga, at mobilen helst ikkje bør ladast i tilknyting til seng eller sofa, og at klede bør vaskast på minst 60 grader når du kjem heim. Gjer du det, minskar sjansane for å få blindpassasjerar med til eigen heim, seier biolog Maren Trones Christiansen i pressemeldinga, delt av NTB.