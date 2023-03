Intervjuet gjorde svensken til «superhelt» over natten: – Hvordan skjedde dette?

Med to mål hjemme mot West Bromwich, ble Sema den store helten for Watford i ligakampen i mesterskapsserien i slutten av februar. Etter kampen gjorde svensken et intervju som gikk viralt.

I dagene og ukene som fulgte ble 29-åringen, som har stammet siden han var seks år, plutselig til et forbilde for millioner av mennesker. Det uten å selv forstå noen ting.

– Jeg spilte en god kamp, scoret to mål, ble kåret til banens beste og laget vant. Alt var bare fryd og gammen. Så gjorde jeg et intervju, som er helt vanlig for meg. Plutselig ble alt blåst ut av proporsjoner, forteller Sema til Sky Sports.

Se intervjuet med Ken Sema, som ble publisert på Watfords Twitter-kanal etter kampslutt mot West Bromwich, 20. februar:

Intervjuet, som ble publisert på klubbens Twitter-konto etter kampen, har i skrivende stund blitt sett over 11 millioner ganger.

Til sammenligning har Erling Braut Haaland-videoen som Manchester City la ut på Twitter etter at nordmannen scoret fem ganger mot RB Leipzig i mesterligaen, «bare» drøye 150 000 visninger.

– I starten tenkte jeg: «Hvordan skjedde dette?». Jeg gjorde et helt normalt intervju etter en seier og plutselig begynte folk å si «For en fyr. En rollemodell. En inspirasjon og helt». Jeg så ikke den komme fordi jeg ikke følte det sånn.

Svenske Ken Sema har vært en nøkkelspiller i Watfords jakt på spill i Premier League til neste sesong. Foto: Alan Cozzi / Watford FC

Rørende respons

Premier League-spillerne Dejan Kulusevski (Tottenham) og Anthony Elanga (Manchester United) har begge rettet hyllest til sin landslagskollega. Det samme har Leeds-spiller Luke Ayling og bokseren Caleb Plant, som er rangert blant verdens beste i sin vektklasse.

Også andre har hevet seg på bølgen av positive tilbakemeldinger.

«Fra en Watford-supporter som stammer kan jeg ikke få takket deg nok», «En vinner både på og av banen», «Et intervju som vil inspirere mange» og «Takk for at du bryter ned barrierer og stigmaer knyttet til stamming» er blant reaksjonene Sema har fått i etterkant av intervjuet.

Ken Sema i Watford-garderoben etter at han ble kåret til banens beste i kampen mot West Bromwich. Foto: Alan Cozzi / Watford FC

– Det var så mye kjærlighet, glede og lykke, og jeg ble helt overveldet. Jeg ble emosjonelt berørt fordi jeg ikke tvang frem noe. Jeg er likevel selvfølgelig både glad og takknemlig for alle tilbakemeldingene, forteller Sema.

– En suksesshistorie

I intervjuet med Sky Sports forteller Sema at stammingen ble en del av livet hans på barneskolen. Flere møter med logoped var likevel forgjeves ettersom svensken snakket helt fint hver gang han forsøkte å få hjelp.

Dermed slo han seg raskt til ro med at han stammet. Daglig leder i Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS), Jon-Øivind Finbråten, hyller Ken Sema for å skape aksept rundt det å stamme.

– Det er veldig fint å høre noen si «Se, jeg stammer, men det skal ikke hindre meg i å gjøre det jeg vil med livet.». Det er veldig viktig og bra at vi kan få noen rollemodeller innenfor sport som også kan være åpne om hvem de er uten å føle at de må skjule det, påpeker han til NRK.

Daglig leder i Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS), Jon-Øivind Finbråten. Foto: Thomas Andersen

Om lag 50 000 av den voksne befolkningen i Norge stammer. Finbråten mener oppmerksomheten Sema har fått i kjølvannet av intervjuet forteller at samfunnet har en vei å gå når det gjelder å normalisere stamming.

– Det at den har gått såpass viralt, sier litt om behovet for rollemodeller, men også for det å få normalisert stamming og se at noen har et så avslappet forhold til det. I Storbritannia har det blitt gjort undersøkelser som viser at mellom 60 og 70 prosent av de som stammer aktivt prøver å skjule det, forteller Finbråten.

– Det kan ha ganske negative konsekvenser. Tenk deg å være ungdom å alltid skjule hvem du er for å passe inn. Det er ganske slitsomt, legger han til.

Håper å kunne hjelpe flest mulig

Medieansvarlig i Watford, Richard Walker, forteller til NRK at Sema i tiden fremover skal jobbe aktivt sammen med støtteorganisasjoner for barn og voksne i Storbritannia som stammer.

Sema forteller i intervjuet med Sky Sports at han håper hans egen historie kan hjelpe barn og voksne som føler tabu rundt stammingen sin.

– Dette er noe som er større enn bare meg selv. Hvis jeg har muligheten til å hjelpe, enten det er stort eller smått, så ønsker jeg å gjøre det hele tiden. Jeg vet at mange kan oppleve utfordringer ved å stamme, men det til syvende og sist handler det om å være trygg på seg selv, avslutter Watford-spilleren.