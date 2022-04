Internasjonale supportergrupper raser mot FIFA: Savner sikkerhetsgaranti for LHBT+-supportere

I et brev signert av flere av internasjonale supporterorganisasjoner forteller de at de over de siste 18 månedene har vi forsøkt å samarbeide med FIFA og Qatars VM-komite før verdensmesterskapet.

Der har de blant annet forsøkt å «få konkret forsikring og eksempler på hvordan LHBT+-supportere, spillere, journalister og arbeidere vil bli beskyttet i et land som har kriminalisert dere eksistens»

Det sier de at de ikke har fått.

– Dette er ikke bra nok. Vi kan ikke, med god samvittighet, fortelle våre medlemmer, LHBT+-samfunnet eller støttespillere, at dette er et VM for alle, skriver de i pressemeldingen.

– Det er tydelig at supporterstemmer, spesielt fra minoritetsgrupper, ikke blir tatt på alvor av Fifa eller Qatars VM-komite.

Pressemeldingen er signert supporterforeninger fra England, Nederland, USA, Norge, Wales og større grupperinger for hele Europa.

– Vi har ikke fått noen spesifikke garantier om at LHBT+-supportere og innbyggere ikke vil bli arrestert for deres eksistens. Vi har opplevd en fullstendig avfeiing for supportere gjennom denne ødelagte prosessen, skriver de.

– Vil ikke reise ned

Norske Gjert Moldestad, som selv er homofil, er en av dem som har tatt del i utarbeidelsen og konklusjonen i brevet. Han forstår godt om LHBT+-supportere ikke ønsker å reise til Qatar grunnet frykt for egen sikkerhet.

– Personlig så ville jeg aldri ha reist ned der selv. Jeg hadde ikke turt. Det har blitt lovet at sikkerheten skal bli tatt på alvor, når ikke det blir levert på, så skjønner jeg veldig godt at man er skeptisk. Det her er jo egentlig en anbefaling om at folk må holde seg hjemme. Det er fryktelig trist at folk som er glad i fotball, og har lyst til å følge laget sitt, ikke kan reise til VM fordi det er utrygt, sier Moldestad til NRK.

REAGERER: Gjert Moldestad mener fotballen må ta brevet fra supporterorganisasjonene på alvor. Foto: Privat

– Jeg forstår at folk er veldig bekymret og ikke vil reise ned dit. Det er viktig at man kommer med denne uttalelsen, og jeg er veldig spent på å se hva som vil være svaret fra Fifa nå, om dette er noe som gjør at de kanskje reagerer litt og gjør noe, fortsetter han.

Han mener det er «trist» at man ikke har kommet lenger.

– Det er trist for fotballen. Det er nok en ting med hele Qatar-VM som viser hvor feil det er at de ble tildelt dette mesterskapet.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Fifa og qatarske myndigheter til saken, men har foreløpig ikke lyktes.

Kan bli fratatt flagg

Fredag meldte også NTB at regnbueflagg kan bli tatt fra supportere under fotball-VM i Qatar for å beskytte dem fra å bli angrep. Den forklaringen kommer fra en generalmajor Abdulaziz Abdullah al-Ansari i et intervju med nyhetsbyrået AP.

Der hevder han at homofile eller folk innenfor LHBTQ-kategorien vil bli ønsket velkomne til VM i november. Han er samtidig imot åpenlys promotering av LHBTQ-rettigheter under sluttspillet.

– Hvis han (en supporter) heiste regnbueflagget, og jeg tok det fra ham, er det ikke fordi jeg virkelig ønsker å ta det for å fornærme ham, men for å beskytte ham, sier al-Ansari til AP.

REGNBUEFLAGG: På norske arenaer har regnbueflagg vært brukt på blant annet cornerflagg. I Qatar kan de bli fratatt supporterne. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Fordi hvis det ikke er meg, kan noen andre rundt gå til angrep. Jeg kan ikke garantere for oppførselen til hele folket. Og jeg vil fortelle ham: «Vær så snill, du trenger ikke heise flagget på dette tidspunktet», forklarer han.

Videre garanterer han for sikkerheten til LHBT+-personer under VM

– Reserver rom sammen, sov sammen – det bekymrer vi oss ikke for. La oss ikke gå til de individuelle og personlige tingene som kanskje skjer mellom disse menneskene, sier han og legger til:

– Her kan vi ikke endre lovene. Du kan ikke endre religionen i 28 dager for et VM.