Den spanske stjernekeeperen, Iker Casillas, fikk er hjerteinfarkt på trening onsdag og er fraktet til sykehus, bekrefter keeperens klubb, FC Porto.

– Iker Casillas led et akutt myokardinfarkt. Treningen ble straks avbrutt for å gi hjelp til målvakten som akkurat nå er på sykehuset CUF Porto. Tilstanden er god og stabil og hans hjerteproblem kommer til å løses, skriver klubben.

Et myokardinfarkt er det samme som et hjerteinfarkt, altså at hjertets kransarterier plutselig blir blokkert. Hvis hjertemuskelen ikke får blod, og dermed mangler oksygen i noen minutter, begynner det å ta skade, skriver LHL på sine sider.

Mirror melder at Casillas har gjennomgått en operasjon onsdag.

Rapportene sier at Casillas følte seg litt uvel på treningen, og at han raskt fikk legehjelp før han ble kjørt til sykehus.

Klubben har lagt ut en Twitter-melding hvor de skriver «Alltid sammen. Vis styrke, Iker»

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Lang merittliste

Casillas har blant annet vunnet VM og EM med Spania, samt mesterligaen tre ganger med Real Madrid.

I tillegg har han vunnet spansk liga og cupen en rekke ganger.

Casillas står med hele 510 kamper for den spanske fotballstorheten. Det er med god margin flest kamper for klubben av de som fortsatt spiller aktivt. Nærmest på listen følger Cristiano Ronaldo med 292 kamper.

Keeperlegenden spiller nå i Porto, noe han har gjort siden 2015. Senest i april spilte Casillas kvartfinale i mesterligaen da Porto røk ut mot Liverpool etter 1–6 sammenlagt. Han fyller 38 år i mai.

Får lykkønskninger av mot- og medspillere

Også Casillas gamle klubb, Real Madrid, har lagt ut en pressemelding etter at nyheten kom.

– Real Madrid ønsker å vise all sin støtte til Iker Casillas. Han har lært oss, gjennom sin profesjonelle kariere, å overvinne de mest utrolige utfordringer for å forbedre vår klubb. Det har lært oss at å gi opp ikke passer inn i vår livsfilosofi. Real Madrid håper at vår evige kaptein blir frisk så fort som mulig og vi sender ham all verdens mot, skriver klubben.

Flere motspillere, klubber og tidligere lagkamerater har lagt ut hyllester og lykkønskninger til keeperlegenden.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.