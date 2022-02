Intens tidskamp – prøver å få Riiber ut av isolasjon

Norge har de siste dagene gjort alt de kan for å få den norske gullfavoritten friskmeldt og klar for konkurranse, men i første uke av OL har det vært lite gehør å få.

Lørdag kom det endelig positive nyheter for kombinertlandslaget, da leverte Riiber sin første negative test i OL-byen.

På en pressekonferanse søndag meldte Ivar Stuan at han krevde ytterligere to negative tester for å rekke tirsdagens renn i OL.

Og i dag kom svaret på den siste testen. Den var negativ.

– Jarl Magnus Riiber har testet negativt, og vi jobber nå med å få han ut av isolasjon, sier medisinsk ansvarlig for den norske OL-troppen Aasne Fenne Hoksrud

Sportssjef Ivar Stuan er lykkelig over at Riiber er ute av isolasjon. Foto: Geir Olsen / NTB

– Skjedd undre før

– Det betyr alt for det vi driver med og det vi jobber for, sier sportssjef Ivar Stuan til NRK.

Den neste konkurransen for kombinertløperne er i morgen. Da venter storbakkerenn med påfølgende 10 kilometer. Det er ennå ikke klart om Riiber vil rekke det.

– Sjansene er mye større for at han rekker det når han er ute av hotellet. Men han har hatt rimelig tøffe vilkår. Han har vært på et hotell innesperra i 12-13 døgn, og har ikke gått på ski på 14 dager. Så rammebetingelsene for Jarl er ekstremt vanskelige, sier Stuan.

Sist gang Riiber hoppet og gikk på ski var i Seefeld. I løpet av den helgen traff Riiber vanskelig vind, og holdt på å miste kontrollen i lufta.

– Jeg må jo si at et under må skje for at det her skal gå bra, men vi får gjøre alt vi kan for å påvirke riktig vei nå. Så har det skjedd undre før, kanskje det skjer et til, fortsetter sportssjefen.

FORRIGE RENN: Jarl Magnus Riiber (til høyre) sammen med Lamparter og Graabak. Foto: Lisa Leutner / AP

To renn igjen

Riiber, som har vunnet nesten rubbel og bit av det han har stilt opp i denne sesongen, måtte stå over herrenes renn i normalbakken, der Vinzenz Geiger tok gullet foran Jørgen Graabak.

Om han har prikket toppformen på isolasjonshotellet er usikkert, men han kan rekke begge konkurransene i storbakken i Zhangjiakou, et par timer utenfor Kinas hovedstad Beijing.

Herrenes renn i storbakken går tirsdag. Lagkonkurransen i storbakken er torsdag, som er siste konkurranse i OL-hoppbakken under dette OL.

Men først må Stuan finne ut av hvor Riiber befinner seg. Han vet ikke hvor isolasjonshotellet er.

– Jeg skal prøve å finne et sted i Kina hvor Riiber er, også få han tilbake til hotellet vårt. Så får vi snakke med Jarl om hva han har lyst til å gjøre. Jeg har noen planer, jeg har gjort noen avtaler. så håper jeg vi lykkes med det.

Jørgen Graabak leverte i Riibers fravær i den første konkurransen:

Testet positivt

Riiber testet positivt da han ankom Kina med flyet 31. januar. Nyheten kom først ut tre dager senere, etter at Riiber hadde testet seg flere ganger.

Også estiske Kristjan Ilves, som er som et fullverdig medlem av det norske landslaget, testet positivt.

Estlenderen slapp ut av isolasjon lørdag og trente i OL-løypene i Zhangjiakou. Det meldte Estlands olympiske komite på et pressemøte sent lørdag kveld.

– Ilves føler seg bra og er glad han er ute. Han fikk en time på ski i dag og alt ser mer positivt ut. Han og Jarl har gjort ting bra i isolasjon. De har fått trent mens de har vært låst inne, meldte Norges landslagstrener Jan Schmid ifølge Eurosport.