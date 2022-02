– Da kan jeg bare fortelle dere at dette vil ende med et norsk gull, utbryter NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith da Quentin Fillon Maillet og Martin Ponsiluoma bommet på siste skyting.

For selv med to bom på siste stående, holdt det til gull. Fillon Maillet bommet tre ganger, mens Ponsiluoma bommet en gang, og Thingnes Bø ble OL-konge.

– Årets mål har vært OL. At det skulle gå bra hadde jeg aldri trodd. Tre individuelle medaljer og to i stafett. Det er helt ekstremt, sier gullvinneren til Discovery+.

Det er NRKs kommentator helt enig i.

– Fire gull i samme OL. Fem gull og ett sølv totalt. Det er helt vilt av Johannes Thingnes Bø, oppsummerer Stabrun Smith.

Dette er også første gang Thingnes Bø klarer å vinne flere individuelle gullmedaljer i et mesterskap.

PALLEN: Vetle Sjåstad Christiansen, Johannes Thingnes Bø og Martin Ponsiluoma. Foto: Heiko Junge / NTB

Og de skulle bli enda mer å juble for. Bak kom Sjåstad Christiansen i voldsom fart, og skjøt fullt hus.

– Han er med i kampen om en bronse. Hiv deg på stavene da Vetle. Han er nummer tre, roper Stabrun Smith.

Fillon Maillet var nærmest nordmannen, og har vanligvis en sterk sisterunde. Men Sjåstad Christiansen holdt franskmannen unna.

– Dette går veien for Vetle. Han tar ikke igjen noe Fillon Maillet, sier Stabrun Smith.

Veien gikk det, og Sjåstad Christiansen sikret norsk jubeldag med en bronsemedalje.

– Nippet til maks skjelv

Gullvinneren hadde et godt tempo på de to stående skytingene, akkurat som gullvinner Justine Braisaz-Bouchet gjorde for kvinnene. Det endte med en bom på den første stående, og to bom på den siste. Da var Thingnes Bø helt på grensa.

– I det jeg stiller meg opp kjenner jeg at jeg er på nippet til å få maks skjelven. Prøver å holde børsa med overkroppen for å lure beina og slippe skudda fort. Heldig med vindforholdene og slipper det ut. Bommer dessverre to, men det kunne blitt maks skjelven og da kunne det blitt både bom og tatt tid, forklarer Thingnes Bø til Discovery+.

Han jobbet hard mentalt for å kjempe seg igjennom den siste skytinga. For de siste dagene har vært tunge.

GRATULASJON: Johannes Thingnes Bø var kjapt ute å gratulere Vetle Sjåstad Christiansen med bronsemedaljen. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Jeg er stolt over at jeg klarer å ta meg sammen. Var sliten etter et langt mesterskap. De siste treningsøktene har vært tunge både fysisk og psykisk, men i dag har jeg min beste dag i mesterskapet. Jeg kunne gått mye fortere også, men måtte tenke på skytinga. Dette var over all forventning. Det har vært et drømme-OL, sier gullvinneren til samme kanal.

Thingnes Bø hadde varierende form inn til mesterskapet. Sportssjefen tror en tur hjemom var avgjørende for at Thingnes Bø ble OL-konge.

– Noen stilte litt spørsmål ved hans inngang til mesterskapet og han var litt usikker selv på formen. Han gjorde de valgene han hadde satt seg, dro hjem en uke og fikk påfyll med familien. Tror det har gjort at han har holdt trøkket helt ut i dette mesterskapet, sier Per Arne Botnan til NRK.

MEDALJEGROSSISTER: Denne gjengen samlet mange medaljer gjennom OL. Foto: Heiko Junge / NTB

Voldsom fart fra start

Løpet åpnet i forrykende fart på den første runden. Fillon Maillet og Thingnes Bø satt på turboen fra start. Men begge fikk en runde på den første skytinga.

– Morsom liste, er Stabrun Smiths oppsummering etter den første skytingen, der det kun var Tarjei Bø og Sturla Holm Lægreid av de norske herrene som klarte å fylle.

Men en bom på første skyting er sjeldent en krise. Thingnes Bø var oppe i tetgruppa før den andre skytinga, og skjøt fem blinker rett ned.

Johannes Thingnes Bø varmer opp på sedvanligvis før skyting. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Det er strålende, roper Stabrun etter at Thingnes Bø fyller.

Men på tredje skyting fikk han en bom etter fire kjappe skudd, det gjorde at Ponsiluoma og Fillon Maillet tok innpå.

– Det var den runden han tålte for å kanskje henge med i teten her, kommenterer Stabrun Smith.

Men ingen klarte å henge med stryningen i sporet.

– For en åpning på denne runden av Thingnes Bø. Han har skaffet seg en strafferundes forsprang her, utbryter Stabrun Smith.

– Jeg tror det er veldig bevisst og riktig taktikk av Johannes med hans egenskaper. Det er ikke kjekt å ha Fillon Maillet i rygg inn på siste stående, sier Liv Grete Skjelbred.