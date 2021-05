– Det må jeg si er positivt. Vi som idrettsutøvere har også krav på rettssikkerhet. Da er det viktig at det foreligger lover og regler som holder mål, og som er i takt med tiden og de situasjoner som oppstår eller kan oppstå. Dette er bra for løperne, og det applauderer jeg. Samtidig er det litt på tide at dette skjer, sier Johannes Høsflot Klæbo til NRK om prosessen som nå er i gang.

7. mars gikk Klæbo først i mål på VM-femmila i Oberstdorf. Men det var Emil Iversen som ble ropt opp på seierspallen som verdensmester.

Etter lange diskusjoner i juryrommet, ble Klæbo diskvalifisert på grunn av et lite sammenstøt med Aleksandr Bolsjunov ved inngangen til oppløpet.

Det førte til store diskusjoner om regeltolkningen. Og det var langt fra eneste gang sist vinter. Både i Lahti og Falun var det stor uenighet rundt juryavgjørelser.

Nå har Det internasjonale Skiforbundet (FIS) tatt grep.

– Kan misforstås

– Vi har fått innspill på at ordlyden i regelverket kan misforstås. Det må kunne forstås både av jurister og ikke-jurister. Det gjelder for eksempel definisjonen av obstruksjon, sier Vegard Ulvang, som er leder i langrennskomiteen i FIS.

DRAMA PÅ JURYROMMET: To ganger måtte Johannes Høsflot Klæbo inn til juryen før han ble frattatt VM-gullet. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Blant dem som synes det er på høy tid med en gjennomgang av langrennsreglene, er Øystein Myre Bremset og Martin Aspaas i advokatfirmaet BAHR. I kjølvannet av Klæbo-diskvalifikasjonen, dykket de inn i regelverket og påpekte flere svakheter i en kronikk.

– Regelverket bærer preg av at det er skrevet av ikke-jurister, og det inneholder en rekke uklarheter både når det gjelder regeltolkning, sanksjoner ved regelbrudd, og saksbehandlingsregler. Klæbo-saken etterlot dessuten et inntrykk av at det har utviklet seg en praksis i skimiljøet som på flere sentrale punkter er i direkte motstrid med det som faktisk står i reglene, sier advokatene nå til NRK.

Ulvang legger ikke skjul på at regelverket trenger en juridisk kvalitetssjekk. Han er selv blant dem som har vært sentral i utformingen av det.

Ikke skrevet av jurister

– Regelverket pusses på ved kongressen annethvert år. Og det utformes stort sett av skiinteresserte, ikke av jurister. Med høyere konfliktnivå og advokater som anker, vil jusfaglig bistand være nødvendig, erkjenner Ulvang.

RYDDER OPP: Vegard Ulvang involverer mange når langrennsreglene nå skal bli tydeligere. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Derfor har hans komité denne våren har gjennomført en omfattende høringsrunde. Seks arbeidsgrupper har blant annet diskutert fremtidige terminlister, konkurranseformater og regler.

Blant dem som har vært med, er altså Johannes Høsflot Klæbo.

– Det er viktig at regelverket er i tråd med utviklingen og de situasjoner som oppstår og kan oppstå, og at dette er harmonisert med jussen. Jeg synes at FIS har et forbedringspotensial, så det er bra de nå jobber med det, sier han til NRK.

– Hva har du gitt uttrykk for i høringsmøtet?

– Jeg ønsker ikke å gå i detalj på det. Jeg har fra mitt ståsted sett enkelte svakheter, og har kommunisert mine synspunkter til FIS i forbindelse med et møte som Arild Monsen og jeg hadde med dem.

Juristenes råd

Ifølge Ulvang skal et utvalg nå jobbe med ordlyden i regelverket fram mot høstmøtet i langrennskomiteen, basert på innspillene som har kommet. Ulvang bekrefter at prinsippene i situasjonen med Klæbo og Bolsjunov på VM-femmila har blitt diskutert konkret.

– Mange mener at man kanskje ikke skal gi løperen i tet så mange fordeler som tilfellet er i dag. Så er spørsmålet om det finnes alternative løsninger. Det har vært en interessant og nyttig øvelse for mange, sier Vegard Ulvang.

Advokatene Bremset og Aspaas har følgende råd til utvalget som nå skal profesjonalisere reglene:

– For det første bør de etterstrebe å lage klare regler som er enkle å forholde seg til for utøverne. For det andre bør de tenke gjennom hva slags utøveradferd reglene skal oppmuntre til. For det tredje bør man tenke gjennom hva slags saksbehandlingsregler man skal følge dersom man skal frata førstemann i mål gullet, sier advokatene, som mener Klæbo-saken er et skrekkens eksempel.

– Førstemann i mål ble fratatt gullet etter en direktesendt hasteprosess hvor juryen var utsatt for all mulig påvirkning underveis, og uten at juryen trengte å begrunne avgjørelsen. Utøverne fortjener et forutsigbart regelverk og forsvarlige saksbehandlingsregler slik at vi unngår noe lignende i fremtiden, understreker de.

Langrennskomiteen i FIS har for øvrig digitale møter denne uka, men endringer i regelverket blir altså ikke vedtatt før til høsten. Før den tid skal utvalget som jobber med saken komme med et høringsutkast.