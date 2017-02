Innrømmer start-tabbe for Eckhoff

TRENER OG BROR: Stian Eckhoff. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er lett å skjønne at Tiril er frustrert, sier landslagstrener og bror Stian Eckhoff til NRK.

Verdensmesteren på sprint og stafett fra Holmenkollen har fått en trøblete start på mesterskapet i Hochfilzen.

Under mixed stafetten, hvor Norge var blant favorittene, måtte Eckhoff ut i strafferunden.

Til tross for lynrask langrennsfart skjøt hun seg ned til en 13.-plass (sprint) og 30.-plass (jaktstart) i helgen.

– Ruhpolding ble for tidlig

Eckhoff fikk trent godt gjennom sommeren og høsten, men to ubeleilige sykdomsperioder, før sesongstart og i julen, har forstyrret VM-oppladningen.

Nå tror landslagstreneren at Eckhoff ble satt for raskt tilbake i konkurranse etter sykdomsoppholdene.

– Östersund (sesongstart) og Ruhpolding var i grenseland, men samtidig kunne det gått. Vi tar med de erfaringene videre, sier Eckhoff.

– Er erfaringen at det ikke burde vært gjort?

– Jeg tror Ruhpolding ble for tidlig, men samtidig vet man ikke om det går 100 prosent eller ikke, så det blir ting å ta med seg videre, sier landslagstreneren.

En forkjølet Eckhoff droppet Oberhof i starten av januar, men 26-åringen var tilbake i Ruhpolding en uke senere.

Her gikk hun stafett (3.-plass), sprint (19.-plass) og jaktstart (31.-plass).

Så, da lagvenninnene dro til Antholz, ble Eckhoff hjemme med begrunnelsen om at det er bedre å få trent skikkelig.

– Det viktigste er at hun lærer av det som skjedde i år. Hun har tatt en del valg og kjenner at det mangler litt inn mot mesterskapet. Det eneste jeg har sagt til Tiril, er at det er viktig å ta med seg det inn mot neste sesong, sier landslagstreneren.

Ser mot OL

Eckhoff selv har vært ærlig på at hun fikk en motivasjonsknekk etter VM-suksessen på hjemmebane.

Hun understreker imidlertid at motivasjonen nå er på plass og at hun har forberedt seg etter beste evne.

– Jeg har motivasjon og gjort så godt jeg kan, og jeg har forberedt meg så godt jeg kan. Men det har vært en litt trøblete sesong – det er vanskelig å sette fingeren på hvorfor jeg skyter dårlig. Jeg er fornøyd med å ha kommet i form, så det er noe som fungerer, sier Eckhoff og smiler.

På spørsmål om hun har motivasjon frem mot OL neste år, svarer Eckhoff:

– Der er jeg veldig. Det er litt sånn jeg har tenkt i år, dette blir en litt mellomsesong og så er det OL som gjelder. Da vet jeg at jeg vil være veldig mer trigget, sier Eckhoff.