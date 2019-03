– Alt er gjort ved hjelp av doping. Det er også resultater som er dårlige til tross for bruk av bloddoping, sier Tammjärv.

– På noen måter likte jeg ikke de gode resultatene, fordi jeg visste at jeg ikke hadde oppnådd dem på en ærlig måte.

I et intervju med den estiske avisen Õhtuleht forteller Tammjärv om den langvarige bruken av bloddoping, som har vart siden 2016. Han sier at det er vanskelig å huske hva han tenkte på den tiden han gikk inn i det. Men en ting var sikkert:

– Jeg ønsket å bli raskere og sterkere, sier Tammjärv.

– Jeg hadde gitt alt. Jobbet, trent, men resultatet var ikke nok for noen.

Han forteller videre om at han synes det var ille i starten, men at han etter hvert ble vant til det. Nå sier han at han er lettet for at han ble tatt.

– Jeg er glad for at det er over, sier han.

Hjelp fra treneren

I det samme intervjuet forteller Tammjärv hvordan treneren hjalp han med dopingen. Han forteller at Estlands egen landslagstrener, Mati Alaver, skal ha hjulpet han å komme i kontakt med den tyske idrettslegen Mark Schmidt i 2016 og at det var slik han kom inn i dopingmiljøet.

– Det er den største feilen i mitt liv, og jeg angrer oppriktig på det, sier Tammjärv.

– Men i løpet av årene ble det lettere å holde seg i systemet enn å stoppe det.

Den estiske langrennsløperen vil ikke kommentere om lagkameraten Andreas Veerpalu visste noe om dette. Veerpalu har også innrømmet bruk av bloddoping.

Utestengt

De fem utøverne ble pågrepet onsdag og har innrømmet bruk av bloddoping, og er løslatt av politiet.

I en pressemelding sier Det internasjonale skiforbundet (FIS) at alle fem utøvere som innrømmet bruken av bloddoping, blir utestengt med umiddelbar virkning.

Det gjelder Tammjärv, Veerpalu, kasakhstanske Aleksej Poltoranin og østerrikerne Dominik Baldauf og Max Hauke.

Sistnevnte ble tatt med nålen i armen da politiet utførte en dopingrazzia på hotellet der de østerrikske utøverne bodde.