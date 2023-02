Innfører Hangeland-utvalg – kan føre til store endringer i norsk fotball

Brede Hangeland er i front for et utvalg som er nedsatt for å levere en innstilling til terminlister og konkurransestruktur i norsk fotball for årene 2024 og 2025.

– Målet er å se om vi kan gi oss selv økt konkurransekraft i møte med konkurranse i Europa, sier Hangeland til NRK.

En sentral problemstilling som skal ses på er hvordan den norske sesongen er satt opp. Sesongmodellen sånn den er nå er sesong fra april til november, før en lang vinterpause fra desember til april.

– Jeg tror at de fleste som har drevet med toppfotball forstår at det er en lang pause. Så er den i hovedsak på grunn av klimaet, men akkurat det er jo ikke optimalt når det gjelder å konkurrere mot nasjoner der de spiller elleve måneder i året og knapt nok rekker å legge seg nedpå i pausen, sier Hangeland.

– Vi har et helt annet klima enn mange andre nasjoner i Europa. Det gjør at fotballen i større grad er en helårsidrett når man kommer litt mer sørover, sier den tidligere landslagskapteinen, som nå har en rolle i Norges trenerteam.

Utvalget består av representanter fra Norges Fotballforbund (NFF), fra Norsk Toppfotball (NTF) og representanter fra klubber i Eliteserien og 1. divisjon.

Om utvalget foreslår en tidligere sesong vil det være en stor endring på en norsk modell som har vært tradisjon i mange år.