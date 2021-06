Se målene lenger nede i artikkelen!

– Jeg kan ikke beskrive det med ord engang. Det er helt fantasisk, sier målscorer Federico Chiesa (23) i et intervju med EM-arrangøren, som ble gjort få minutter etter kampen han selv var med på å snu fullstendig på hodet.

Federico Chiesa feirer etter en scoringen som fikk det til å løsne for Italia. Foto: Frank Augstein / AP

For det Italia-laget som har bydd på målfest før i EM, med totalt syv mål på de tre første kampene, fikk det langt tyngre i møte med Østerrike i åttedelsfinalen.

Klokken tikket og tikket, uten at noen greide å score mål før den ordinære spilletiden var over. Det skal sies at Østerrike fikk et mål annullert etter at VAR sjekket det for offside, og Italia hadde også et lekkert skudd i stolpen. Men det hele ebbet likevel ut i ekstraomganger.

Da kom til gjengjeld magien.

Fem minutter ut i den første ekstraomgangen sto nevnte Federico Chiesa, som hadde blitt byttet inn ikke så lenge før, på rett sted til rett tid, ute ved lengste stolpe. Ballen falt ned mot ham, og Chiesa tok den ned med hodet, fintet bort en motspiller og dunket den rett i det lengste hjørnet.

– Det er et praktmål av Juventus-spilleren! Dette er virkelig en verdig vinner hvis det er denne som sender dem til kvartfinalen i dette EM, utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Italia i ledelsen Du trenger javascript for å se video.

Noen minutter senere var det en annen innbytters tur til å skinne: Matteo Pessina. Han satte inn 2-0-målet på denne måten:

Italia øker til 2-0 Du trenger javascript for å se video.

– Nå kommer tårene, sa TV2-kommentator Alsaker, mens TV-bildene viste en tydelig rørt Roberto Mancini, som klemte alle han hadde rundt seg, synlig våt i øynene.

Foto: LAURENCE GRIFFITHS / Reuters

Italia-treneren traff virkelig med byttene i denne kampen, og kan takke dem for at laget nå er klare for kvartfinale i EM.

Østerrike fikk til en redusering ved Marko Arnautovic, og de ga aldri opp, men det hjalp ikke.

Etter at kampen var ferdig, etter over to timers spill, var det italienerne som kunne juble - og det gjorde de på beste italiensk vis:

Hemningsløst og vilt, med tårer, gruppeklemmer, lovprising og bønn til himmelen, og alt som hører med.

Foto: CARL RECINE / Reuters

Målscoreren Chiesa fikk spørsmål om hva Mancini sa til ham før han entret banen.

– Han sa «gå inn og gjør ditt beste». Jeg tror dette kommer til å bli en stor turenering (for Italia), sier han.

Italia har også så langt lignet et av EMs sterkeste lag.

De gikk gjennom gruppespillet med tre strake seiere og null baklengsmål. Først åpnet de med 3-0-seier mot Tyrkia, og så ble det 3-0 igjen mot Sveits. I den siste kampen gjorde trener Mancini store enderinger på laget, men Italia hadde likevel full kontroll og slo Wales 1-0.

Faktisk har Italia en nå en rekke på ti kamper uten å slippe inn et eneste mål, og de har heller ikke tapt en fotballkamp siden høsten 2018. Det er noe helt annet enn det Italia-laget som ikke engang greide å ta seg til forrige VM.

Også Danmark er klare for kvartfinale i EM, etter at de valset over Wales tidligere lørdag.