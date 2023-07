Innbytter reddet dansk seier like før slutt: – For et viktig øyeblikk

Danmark fikk en drømmestart på VM etter å ha vunnet 1-0 over Kina. Amalie Vangsgaard, som ble byttet inn i det 85. minutt, ble den store helten for rødtrøyene etter å ha headet ballen i nettet fem minutter senere.

– For et viktig øyeblikk for Danmark, ropte Carl-Erik Torp rett etter scoringen.

Åpningskampen ble nervepirrende for Danmark. Kineserne var fullt på høyde og presset tidvis danskene.

– Det var ingen imponerende forestilling av danskene. Det var ingen drømmeåpning spillmessig, men resultatmessig. Det var dette de trengte, sa Torp.