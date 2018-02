Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Jesse Lingard ble vraket av manager José Mourinho før storoppgjøret, men fikk sin lille revansj da han nikket inn seiersmålet kvarteret før slutt.

– Vi slår et fantastisk lag, og da må du vere godt organisert, men du må også ha et lag som kjemper, og et lag som er tro mot kamplanen, sier José Mourinho i et intervju vist på TV 2 Sport Premium.

Rundens store oppgjør hadde akkurat den nerven som var ventet på forhånd. José Mourinho hadde ingen planer om å parkere den berømte bussen på hjemmebane, og det var to lag med en vilje til å angripe og ta de nødvendige sjansene fremover på banen.

Nydelig kontring

Og det var nettopp på en klasse-kontring at Chelsea tok ledelsen.

Willian satte fart med ballen i beina etter en United-corner. Pasningen gikk videre til Eden Hazard, mens Willian fortsatte å løpe gjennom forsvaret til de røde.

Stikkeren fra Hazard var perfekt og alene med keeper de Gea satte brasilianeren ballen hardt i mål ved første stolpe, mens den spanske keeperen virket misfornøyd med egen innsats.

Romelu Lukaku har fått kritikk for å ikke levere scoringer mot topplagene. Men Mourinho har forsvart kraftspissen og var tydelig fornøyd med det belgiske spiss-monsteret fra sidelinjen.

BREISIDA: Romelu Lukaku setter inn Manchester Uniteds første mål mot Chelsea. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Lukaku leverte

Sju minutt før pause gav 24-åringen kritikerne svar på tiltale. Etter litt «tiki-taka-fotball» foran 16-meteren bredsidet spissen inn utlikningen.

– Vi måtte jobbe skikkelig hardt for seieren i dag. Vi var godt forberedt, og vi gjorde vårt beste. Vi viste mental styrke ved å snu kampen, sa Lukaku.

– Du har fått kritikk for å ikke score mot de store lagene? Er du lettet over å ha scoret i dag?

– Jeg vil ikke si lettet, nei. Jeg jobber alltid hardt for laget. Klarer jeg å utvikle meg, er jeg fornøyd. I dag tok vi en fortjent seier mot et veldig godt lag, svarte belgieren, ifølge BBC.

Med seieren er Manchester United oppe på andreplass igjen med 59 poeng. Chelsea er på femteplass.

Vennlig stemning

VENNLIG: Tilsynelatende god stemning mellom Mourinho og Antonio Conte etter storkampen på Old Trafford. Foto: Andrew Yates / Reuters

Oppkjøringen til kampen var også preget av kranglingen og rivaleriet mellom lagets to managere, Jose Mourinho og Antonio Conte. United-manageren unnlot å ønske bortelaget velkommen i kampprogrammet. Men under selve oppgjøret virket det som Mourinho hadde bestemt seg for å begrave stridsøksen.

TV-bildene viste at Uniteds portugisiske sjef fleipet og lo med Conte i løpet av kampen, og ved kampslutt utvekslet de tidligere kamphanene et høflig håndtrykk.

Men det var Mourinho som vant den taktiske kampen da han byttet inn Jesse Lingard for Anthony Martial. Og etter bare noen minutter på gresset fikk reserven uttelling.

Romelu Lukaku stod bak det målgivende innlegget da 25-åringen nikket inn seiersmålet fra fem meter.