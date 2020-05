– Det kommer av og til med tårer, og av og til ikke. Nå skal jeg prøve å ikke snufse så mye.

Slik innleder Ingvill Måkestad Bovim når hun i denne ukens utgave av NRK-podkasten «I det lange løp» blir bedt om å fortelle hva som skjedde under OL i London.

Mange husker nok fortsatt bildene fra pressekonferansen 8. juni 2012, der det norske mellomdistansehåpet måtte fortelle at OL var blitt spolert av en skade i akillesen.

Det kanskje ingen visste der og da var hvor god Bovim var da skaden rammet. Og det knapt noen har visst før nå er detaljene om hva som egentlig skjedde.

Ingvill Måkestad Bovim her under et 800 meter-løp på Bislett i 2016. Foto: Vidar Ruud

– Klarte ikke røre meg

Starten på nedturen startet under ei i utgangspunktet knallsterk treningsøkt på Bislett før avreise. Hun forteller i podcasten at hun «definitivt var i sitt livs beste form i uken i forkant av OL».

Dragene på Bislett gikk unna med en flyt og en følelse som antydet medaljefart i mesterskapet. Så skjedde det noe:

– På de siste 20 meterne av den siste 200-meteren kjenner jeg at det er et eller annet som skjer i hælen. Så må man bare lukke øynene og håpe på det beste, ise ned og dra til OL, forteller hun.

Men smertene ble ikke borte. Dagen før forsøksheatet skulle hun teste piggskoene på oppvarmingsbanen utenfor den stor OL-stadion.

– Da skal vi kanskje ikke gå inn på det medisinske der, kanskje, innleder hun.

Men så gjør hun likevel det:

– Det er noen som kanskje gjør en dårlig avgjørelse ved å sette noen sprøyter med kortison og bedøvelse i hælen, i akillesområdet, så jeg ikke skal kjenne at jeg har så vondt, for jeg har veldig vondt. Da smeller det. Da detter jeg bare om på den ene 200-meteren. Så da ligger jeg der med gull-OL-skoene og klarer ikke røre meg av flekken, så der røk akillesen, sier Bovim, og fortsetter:

– Det er noe som kan skje når man har den skaden, at hælbeinet irriterer på akillesen. Da kan den bli litt «morken», på en måte, og da kan den ryke mye lettere.

SKADEPREGET: Ingvill Måkestad Bovim måtte slite med mange skader i løpet av sin idrettskarriere. Én av skadene satte en stopper for OL-deltakelse i 2012. Fire år senere klarte hun ikke å kvalifisere seg til lekene i Rio. Foto: Heiko Junge

Ble fortalt at akillesen ikke ville ryke

Ingvill Måkestad Bovim forteller at hun ikke hadde tatt smertestillende på fire-fem år før dette skjedde.

– Så står du der og ikke klarer å løpe. Hva gjør du da når det medisinske støtteapparatet sier at det ikke er noen fare for at akillesen ryker, du bør prøve dette? Da sitter du som utøver og tenker at «da gjør jeg jo det». Det er siste mulighet.

Når NRK snakker med henne etter at podkast-episoden er publisert, forteller Bovim at hun ikke klandrer det medisinske teamet som forsikret henne om at akillesen ikke ville ryke på grunn av kortisoninjeksjon.

Selv om avgjørelsen var dårlig var det til syvende og sist hun som bestemte seg for å gjennomføre kortisonbehandlingen, sier hun.

– Det var jo en avgjørelse jeg ikke ville gjort til vanlig, men som jeg gjorde på grunn av OL. Jeg vil ikke skylde på noen andre. Man kan få råd av andre, men ansvaret ligger på utøverens skuldre.

– Særdeles restriktive

På tidspunktet da dette skjedde var Ola Rønsen den norske OL-troppens sjefslege. Han forklarer at det var flere leger som diskuterte avgjørelsen, men vil ikke kommentere noe mer rundt denne enkeltsaken ettersom det dreier seg om personlige helseopplysninger.

Rønsen sluttet i jobben i 2013, og sier han ikke vet om praksisen for bruk av kortisonsprøyter ved denne typen skade endret seg etter at Bovim røk akillesen.

Professor i idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole og sjefslege ved Olympiatoppen i dag, Roald Bahr, svarer slik på spørsmål om kortisonbehandling er vanlig:

– Nei, Olympiatoppen var, og er fortsatt særdeles restriktive med kortisoninjeksjoner, sier han.

Mener ultralyd-feil ble avgjørende

Knut Jæger Hansen var Bovims personlige trener i flere år og var i London da eleven opplevde skademarerittet. Hansen, som er utdannet fysioterapeut, forteller at Bovim gjennomgikk en ultralydundersøkelse før avgjørelsen om å bruke kortison ble tatt.

– Vi var på OL-senteret og de som var der skulle være blant de fremste legene i verden. Men de som tok ultralyd så ingen skade i senen. Selv om disse legene ble regnet som verdens beste, ble det gjort en feil, forklarer han.

TIDLIGERE FRIIDRETTSTRENER: Knut Jæger Hansen har mange år bak seg som friidrettstrener, og trente blant annet Ingvill Måkestad Bovim. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Basert på ultralydundersøkelsen mente derfor det medisinske teamet at kortisonbehandling var en mulig løsning. I håp om å få Bovim på startstreken, satte de den smertelindrende sprøyta uten å vite at senen var skadet.

– De vurderingene som ble gjort av det norske teamet er ikke noe å kritisere, men sett i etterkant burde man ikke satt den sprøyta. Vi bruker nesten aldri kortisonbehandling på seneskader, fordi det gir kortvarig gevinst og er risikofylt, forklarer han.

Bovim er i alle fall klar på at hun aldri ville tatt den sjansen igjen, og har en klar oppfordring til både idrettsutøvere og idrettsleger:

– Ingen får lov til å bruke kortison i akilles eller plantar, det må dere bare slutte med, alle der ute! Det funker dårlig.

Bahr i Olympiatoppen har følgende kommentar til Bovims oppfordring:

– Jeg synes det er flott at det igjen blir satt søkelys på temaet. Det er all grunn til å være særdeles restriktiv med kortisoninjeksjoner. Men: Det finnes fortsatt unntak, hvor en slik injeksjon kan være god medisin, sier han.

