– Det er en stor dag for frøken Flugstad Østberg, sier en sliten, men fornøyd Ingvild Flugstad Østberg etter å ha sikret sammenlagtseieren i Tour de Ski.

Østberg har to pallplasser i Tour de Ski fra før. Hun ble nummer to i 2016, en plassering hun kopierte i fjor.

To ganger tidligere har hun også ledet før den siste etappen, men fått det tungt i slalåmbakken. I år har hun raskest tid av samtlige opp den siste bakken.

– Det var jo veldig bra. Det føltes ikke sånn i dag. Jeg prøvde bare å jobbe med meg selv hele veien, jeg er både fornøyd og stolt over å klare det her, sier vinneren om å ha beste tid opp alpinbakken.

Likevel vil ikke Østberg si «endelig» etter seieren.

– Det er kanskje ikke det ordet jeg vil bruke. De gangene jeg har kommet på pallen har jeg også vært veldig fornøyd, selv om jeg ledet fra start. Men jeg har sagt at jeg vil kjempe om seieren, og jeg setter stor pris på at jeg klarte det i dag, sier Østberg.

Knuste Neprjajeva

Det ble egentlig aldri spesielt jevnt i kampen om seieren. Østberg startet etappen 53 sekunder foran russiske Natalja Neprjajeva, en avstand som viste seg å være mer enn stor nok.

Allerede før slalåmbakken hadde Østberg økt forspranget til Neprjajeva med ytterligere 20 sekund.

– Dette har Ingvild Flugstad Østberg full kontroll på, sa NRKs kommentator Jann Post da det gjenstod én kilometer av slalåmbakken.

For etter tre kilometer og over 400 høydemeter opp Alpe Cermis var det ingen tvil om at Ingvild Flugstad Østberg har vært den suverene på kvinnesiden under årets Tour de Ski, i år også opp slalåmbakken.

– Det er hennes største triumf, påstod kommentator Jann Post om prestasjonen til Ingvild Flugstad Østberg.

I mål var hun hele 2:42 foran Neprjajeva, som nesten mistet andreplassen til Krista Pärmäkoski. Den finske utøveren kom i mål bare 15 sekund bak Neprjajeva.

PALLEN: Natalja Neprjajeva, Ingvild Flugstad Østberg og Krista Pärmäkoski. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Trenerskryt

Men Østberg selv nektet å ta seieren på forskudd.

– Jeg følte ikke dette var min beste dag, men jeg fant en fin rytme. Jeg ville spare litt dersom noen kom opp. Selv om avstanden økte turte jeg ikke tro på noe før jeg krysset målstreken.

Det står i litt kontrast til hva trener Ole Morten Iversen følte underveis i rennet.

– Jeg var ikke så nervøs. Vi følte vel at vi hadde bra kontroll, sier Iversen etter rennet.

Han er spesielt imponert over en egenskap Østberg har vist under årets Tour de Ski.

– Stabiliteten hun viser imponerer meg mest. Hun har blitt sterkere og sterkere i hele touren, sier Iversen.

Dermed er Ingvild Flugstad Østberg den fjerde norske kvinnen som vinner Tour de Ski, etter at Marit Bjørgen, Therese Johaug og Heidi Weng alle har triumfert opp slalåmbakken.

Det er samtidig Norges sjette strake seier i Tour de Ski på kvinnesiden.

Nevnte Heidi Weng, som har slitt i årets sesong, ble nummer seks sammenlagt. Kari Øyre Slind tok åttendeplassen, mens Tiril Udnes Weng ble nummer 15.