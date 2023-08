OL-vinneren om norsk sensasjon: – Han er den neste

Håvard Bentdal Ingvaldsen har prestert over alle forventninger i VM-debuten og før torsdagens finale var det en svært åpen finale på 400 meter.

– Alle som er i denne finalen kan ta medalje med et superløp, sa NRKs kommentator Jann Post før start.

Ingvaldsen var henvist til bane tre, med verdensrekordholder Wayde van Niekerk innenfor seg.

20-åringen klarte ikke å henge med på det høye åpningstempoet og var ute av medaljekampen inn på oppløpet. På oppløpet hadde han god fart og kom seg forbi Van Niekerk. Etter at Kirani James ble diskvalifisert, ble han til slutt nummer seks med tiden 45,08.

Seieren gikk til Antonio Watson med tiden 44,22.

Ingvaldsen endte nest sist i finalen Du trenger javascript for å se video.

– Det var litt tomt på tanken for Ingvaldsen, sier Post etter målgang.

Rodal: – En ny stjerne

Kirani James tok VM-gull på distansen i 2011, OL-gull året etter. Senere har det blitt ytterligere to OL-medaljer og to VM-medaljer.

Han forteller at han aldri hadde hørt om Ingvaldsen før VM.

– Er du imponert?

– Det kommer alltid opp nye utøvere. Han er den neste, sier James.

IMPONERT: Kirani James. Foto: SARAH MEYSSONNIER / Reuters

– Det ble helt greit finale følte jeg. Det var det jeg hadde å gi i dag. Jeg kunne kanskje åpnet litt hardere, men ville ikke gå på en smell som i semien, sier Ingvaldsen selv til NRK.

45,08 er Ingvaldsens femte raskeste løp i karrieren, etter at han tidligere i VM har løpt 44,39 og 44,70.

– Håvard skal være stolt over innsatsen sin i sitt første senior-VM. Det har vært helt strålende. Han er fersk, ny stjerne på 400-meterhimmelen. Han har fremtiden foran seg så til de grader, sier ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

JEVN FINALE: Antonio Watson, nummer to fra venstre, tok VM-gull. Ingvaldsen lengst til høyre. Foto: Petr David Josek / AP

Post: – Ser ikke grenser for den 20-åringen

– Han har løpt tre meget gode løp her. Selvfølgelig hadde det vært ideelt å kanskje gjort det i motsatt rekkefølge, men det der kommer med rutinen. Han kom hit og var bedre enn han trodde. Han har sjokkert seg selv. Fått erfaring med å løpe tre runder, som er gull verdt før kommende OL og EM. Og den motivasjonen han får med seg, den betyr mye, sier Post.

– Jeg ser ikke grenser for den 20-åringen, sier NRK-kommentatoren videre.

– Hva tar du med deg hjem til Moelv, Ingvaldsen?

– Mye erfaring og et mesterskap som har gått over all forventning, sier han.

– Det blir å trene når jeg kommer hjem nå. Jeg har vel igjen et par stevner og så blir det 43 neste år, sier han med et glis.

Ingvaldsen - det er greit å være nummer sju i verden Du trenger javascript for å se video.

Han avslører at han allerede ser for seg et mål om medalje i neste års EM.

– Nå har jeg virkelig fått testa meg med både forsøk, semi og finale. Jeg har fått forberedt meg mentalt og både fysisk og psykisk. Jeg føler jeg nå er rustet for hva som helst egentlig, sier Ingvaldsen.

På tribunen satt mor og trener Mari Ann Bentdal:

– Han skulle åpne litt roligere enn i semien, det tror jeg var lurt. Jeg synes det var et godt gjennomført løp. Han har hatt to harde løp, de to beste løpene han har gjort, det klart han kjenner det på kroppen. Men han skal være strålende fornøyd, sier hun.

Eventyrlig sesong

Ingvaldsen har fått sitt store gjennombrudd i 2023. 20-åringen hadde en personlig rekord på 45,98 før sesongen, men overrasket stort da han løp inn på 44,86 og norsk rekord under Bislett Games.

Etter å ha tatt gull i U23-EM i juli, sjokkerte han igjen i VM-debuten. I forsøket var han raskest av alle med et ellevilt løp på 44,39.

Noe tyngre gikk det i semifinalen, men med 44,70 gikk han videre på tid og ble første nordmann gjennom tidene i en VM-finale på 400 meter. Der endte det altså med en sjetteplass.