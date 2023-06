De norske representantene på 400 meter imponerte stort da lag-EM i friidrett ble innledet i Silesia fredag ettermiddag.

Først løp Henriette Jæger inn til tiden 51,66, som bare er to hundredeler bak Amalie Iuels norgesrekord. Det var en personlig rekordforbedring på over et halvt sekund for 19-åringen fra Aremark, som er inne i sin første sesong med satsing på 400 meter. Tiden holdt til suveren seier i B-heatet og sjuendeplass på øvelsen totalt.

Så klinket ett år eldre Håvard Bentdal Ingvaldsen til med seier i A-heatet i herreklassen. Tiden 44,88 var ny mesterskapsrekord, og bare to hundredeler bak den norske rekorden Ingvaldsen satte under Bislett Games – da han sensasjonelt dyttet Karsten Warholm nedover lista.

– Han har faktisk blitt ett sekund bedre. Dette er bekreftelsen på det, fastslår NRKs kommentator Jann Post etter fredagens løp.

– Jeg så først og fremst på tida at det sto 44. Det hadde jeg ikke trodd i dag. Jeg hadde håpa på under 45,5 som et maksløp, for jeg har vært litt utlada etter Bislett, sier Ingvaldsen selv til NRK.

Imponert olympisk mester

Ingvaldsens personlige rekord før denne sesongen, var nemlig 45,98.

– Han gir meg gåsehud for andre gang på kort tid, sier ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

Den olympiske mesteren på 800 meter fra 1996 er mektig imponert.

– Fantastisk godt disponert løp av Håvard igjen, lar seg ikke rive med av den lynraske åpningen, gjør sitt eget løp og kommer ut på oppløpet med mest krefter av alle, og er i likhet med på Bislett raskest av alle på oppløpet, konstaterer Rodal, og legger til:

– Her har vi fått fram en 400-meterløper som er helt, helt i europatoppen.

– Det er så inspirerende og gøy å se, sier Henriette Jæger om Ingvaldsens løp rett etter målgang.

– Skjønner det ikke

– Jeg skjønner det ikke helt selv, sier Ingvaldsen om framgangen.

– Det har vært en veldig bra treningsvinter, jeg har holdt meg skadefri og tror aldri jeg har fått trent så bra, og så har det løsnet skikkelig i formen. Jeg tror det er det som gjør det, sier han.

Ingvaldsen erkjenner at løperne han spurtet fra på oppløpet i lag EM er løpere han til nå har sett opp til.

– Det gjør så klart mye med selvtilliten. Jeg hadde jo mye selvtillit også etter Bislett-løpet, men det er ikke hvem som helst jeg er i heat med. Jeg så på de der som skikkelig gode før, så det er litt sånn rart å slå alle de der.

IMPONERE: Henriette Jæger. Foto: Reuters

To kjipe hundredeler

Henriette Jæger synes det er motiverende å se at Ingvaldsen har forbedret seg så mye på så kort tid.

– Det er helt nydelig, det er det som er så fint at du kan ta så store steg. Det er veldig inspirerende for meg og for mange andre.

Motiverende er også hennes egen framgang. Under Trond Mohn Games satte hun norsk bestenotering på 300 meter, og nå er hun altså bare to hundredeler bak norgesrekorden på 400.

– Jeg er veldig fornøyd, jeg kan ikke annet når det er så stor pers. Litt kjipt at det er to hundredeler bak den norske rekorden, men på en annen side så er de absolutt gøy, for da har jeg mer å jakte, sier Jæger, som tror sjansen hadde vært der med bedre motstand i A-heatet.

Innrømmer stor usikkerhet

Jæger innrømmer også at det er en lettelse. Hun har nemlig vært i tvil om det var riktig å satse på én øvelse i stedet for mangekamp.

– Det har vært stor usikkerhet rundt hele greia. Jeg følte ikke jeg helt fikk de resultatene jeg trengte på trening, så å se at det stemmer i konkurranse og at jeg sakte, men sikkert blir bedre, er kjempe motiverende, fastslår hun.

– Når skal du slå den norske rekorden?

– Haha, jeg vet ikke. Jeg skal løpe 400 meter i U23 VM i Finland, så kanskje da. Man vet aldri, det skal gjøres, sier Jæger.