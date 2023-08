– Det er helt uvirkelig. Hadde noen sagt at jeg ville komme til VM-finalen før denne sesongen ... da vet jeg ikke hva jeg hadde gjort, sier en bortimot målløs Håvard Bentdal Ingvaldsen til NRK.

Etter noen nervepirrende minutter med et utrolig drama kunne den norske 20-åringen glede seg over VM-finale i VM-debuten. Men som NRKs kommentator Jann Post sa:

– Det var ikke denne måten han ville gå til finalen på.

Falt som fluer

For det så nemlig mørkt ut for Ingvaldsen etter at han løp inn til en tredjeplass i sitt semifinaleheat. Etter maktdemonstrasjonen i forsøksheatet var forventningene til Ingvaldsen kanskje urealistiske, og det gikk litt tråere denne gangen for 20-åringen.

Etter å ha passert målstreken med tiden 44,70 var han avhengig av å gå videre på tid. «Det skal holde hardt», understreket mor og trener Mari Ann Bentdal.

– Han må bite negler og det som er. Kan det holde?, spurte Jann Post fra kommentatorplass.

Det så ikke ut til å holde.

For i neste heat, heat nummer tre, suste Steven Gardiner, for mange den største favoritten i hele øvelsen, fra konkurrentene. Han så ut til å cruise inn mot en suveren seier, men rett for oppløpssiden gikk det galt for mannen som representerer Bahamas.

SKADET: Her har Steven Gardiner tatt telling i semifinaleheat nummer tre. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Plutselig stoppet det helt opp. Gardiner begynte å hoppe og hinke og det var tydelig at han pådro seg en skade. Han la seg ned mens de andre fortsatte mot mål. Men de var ikke i nærheten av å ha tiden til Gardiner, og hadde heller ikke han å løpe mot. Dermed ble tidene i mål lavere – noe som gagnet Ingvaldsen.

– For en dramatikk. Vi synes selvfølgelig synd på de som ligger her, utbrøt en ekstatisk Jann Post i kommentatorbua.

Hans kommentatormakker, NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal, beskrev hendelsene i det tredje heatet som «sjokkerende». Gardiner ble trillet bort i rullestol, tydelig preget.

Gardiner var nemlig ikke den eneste som ble skadet i løpet av det tredje heatet. Det samme ble sørafrikanske Zakithi Nene.

Dermed er Ingvaldsen klar for finale.

– Det var merkelig at det skjedde, jeg vet ikke hvorfor det skjedde. Det var et sykt sterkt heat, men det var bra for oss, sier Ingvaldsen til NRK etter løpet.

FINALEKLAR: Etter et utrolig tids- og skadedrama er Håvard Bentdal Ingvaldsen klar for VM-finale. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Europarekord

Forventningene til Håvard Bentdal Ingvaldsen var skyhøye etter maktdemonstrasjonen han leverte i forsøksheatet for noen dager siden. Han varslet overfor NRK at han skulle trøkke til fra start i semifinalen også. Flere snakket om han kom til å sette ny europarekord.

Europarekord ble det, men ikke for Ingvaldsen.

Britiske Matthew Hudson-Smith løp nemlig, i samme heat som Ingvaldsen, inn til ny europarekord med tiden 44,26. Dermed slettet han rekorden til tyske Thomas Schönlebe. Den ble satt i 1987.

REKORDMANN: Matthew Hudson-Smith løp inn til ny europarekord i samme heat som Håvard Bentdal Ingvaldsen. Foto: Petr David Josek / AP

For Ingvaldsen gikk det litt tråere.

– Ikke et like godt løp. Det lugget litt mer for Ingvaldsen fra start, konstaterte NRK-kommentator Jann Post, som også påpekte at Ingvaldsen hadde gjort karrierens nest beste løp.

– Han er på det øverste nivået på 400 meter i verden. Kanskje for mye å forvente at han skulle løpe et nytt løp på 44.39, men han gjør seg absolutt ikke bort, supplerte NRKs ekspert Vebjørn Rodal.

Her kan du se løpet til Ingvaldsen.

Det endte uansett så godt som det kunne for Ingvaldsen, som torsdag løper VM-finale.

– Det er helt stort. Håvard er i finalen i VM. Det er helt enormt. Vi vet hva han er lagd av. Det må bare synke inn litt. Det er helt fantastisk, sier Mari Ann Bentdal til NRK fra tribuneplass.

Torsdag klokken 21.35 kan du se Ingvaldsen i aksjon i VM-finalen. Nå skal han bruke de neste dagene på å finne krefter.

– Jeg måtte ganske langt ned i kjelleren i dag, men jeg må bare nullstille og gjøre så godt jeg kan, understreker Ingvaldsen.