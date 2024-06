For midt i konfetti og feiring stod programleder for NRK-programmet «Dama til», Annika Momrak.

– Gratulerer!, utbryter Momrak.

– Jeg skjønner ikke at det her har skjedd. Jeg har spilt mot det laget her tre ganger før og tapt. Du bringer lykke, svarer Engen.

– Jeg sa til noen menn at jeg var kjæresten din. Og da kom det mange menn springende og så måtte jeg skrive autografer og ta selfies og sånn. Jeg blir så stolt kjæreste, sier Momrak til latter fra Engen.

PLUSS ÉN: Mens Engen står omkranset av foreldrene er programleder Momrak, eller «dama til» serien, på plass. Foto: NRK

Engen skal nemlig være med i den nye sesongen av «Dama til», der Momrak skal gå inn i rollen som kjæresten til ulike norske kjendiser.

Når de møtes og gir hverandre en stor klem etter mesterligafinalen – som Engens Barcelona vant – er det første gang de møtes.

Vil vise andre sider av seg selv

Engen har akkurat vunnet mesterligaen og er tilbake med landslaget når NRK møter henne. Da er hun så vidt i gang med innspillingen.

Hun forteller om da hun ble spurt om å stille i programmet – og hvorfor hun takket ja.

– Det syntes jeg med en gang hørtes spennende ut. Å kunne vise litt andre sider av meg, kanskje, sier Engen til NRK.

– Både som fotballspiller, nå fikk de jo med seg kanskje det aller største jeg har opplevd i karrieren så langt, så det er jo egentlig bare veldig artig å kunne være med på å vise fram den sida, men òg litt mer ... ja, ta med litt hjem og få bli kjent på andre måter.

FEIRET MED «DAMA»: Momrak stod på sidelinjen og heiet da Engen vant mesterligatrofeet med Barcelona. Foto: Jonas Lien Svarstad / NRK

– Hva slags side av deg selv du håper du får vist fram?

– Nei, det er jo litt mer hvem jeg er utenfor banen, hva som er viktig for meg, hvilke verdier jeg har og hvordan jeg er med dem jeg er glad i.

Grainger: – Jeg så episoden med John Arne Riise

Annika Momrak leder sin første sesong av «Dama til» når Engen er med. NRK-profilen ble først kjent i humorkollektivet «NRK 4ETG», men er senere også kjent fra programmer som «Norske Beefer» og «Maskorama».

– Ingrid er jo en person som både vi og jeg er veldig nysgjerrig på. Fordi hun lever et liv som er veldig annerledes fra mitt liv, som stor fotballstjerne i utlandet. Og så er hun jo også kanskje litt mystisk. Man kjenner henne best som fotballspiller og ikke så veldig mye mer enn det, sier Momrak.

PROGRAMLEDER: Tidligere har både Live Nelvik og Leo Ajkic vært programledere for «Dama til»/«Typen til». Nå er det Momrak som skal være kjendisenes kjæreste. Foto: NRK P3

– En ting som overrasket meg, er jo hvor strengt liv de lever på mange måter. For eksempel at Ingrid ikke har lov til å kjøre elsparkesykkel. At hun har det i kontrakten sin, det overrasket meg veldig. Det er mange regler.

Regler er det også når Engen er sammen med landslaget for å spille viktige EM-kvalifiseringskamper. Momrak forteller at hun gjerne ville hjelpe henne å bryte noen, uten å røpe for mye.

Også landslagssjef Gemma Grainger har fått med seg at Engen er med i det nye programmet.

– «The Girlfriend of», ikke sant? Jeg har hørt mye om programmet, sier britiske Grainger.

– Jeg så episoden med John Arne Riise, så jeg har en ide om hva som skjer. Og jeg ser frem til å se det.

SJEFEN: Grainger hadde hørt mye om programmet og også gjort litt research. Foto: NTB

– Hva synes du om konseptet hun er med på?

– Jeg synes det er morsomt. Ingrid nyter det, jeg så noe som ble filmet på lørdag og jeg tror det blir veldig morsomt, sier en smilende Grainger.

Men før landslagssjefen får kose seg med Engen på TV i det nye programmet, er hun og landslaget i Italia for å spille den andre kampen mot italienerne i EM-kvalifiseringen.

Den første kampen endte 0-0, og tirsdagens kamp kan du følge her.