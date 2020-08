Ingrid Syrstad Engen isolert før meisterligafinalen: Meiner ein blir «rar i hovudet»

Søndag spelar den norsk landslagsstjerna meisterligafinale mot Lyon. Før kampen er laga underlagt strenge restriksjonar.

Finalen blir spelt i vakre San Sebastián. Den spanske byen er kjent for sin vakre arkitektur og rike mattradisjonar, men Engen og lagvenninnene får liten tid til å nyte byens attraksjonar.

– Vi bur isolert på hotellet. Det er ein del reglar som vi må følgje. Vi bur på einerom, må bruke hanskar overalt og må halde oss unna folkemengder, seier Engen til NRK, som samstundes seier det er lov å gå ut på tur.

TIL FINALE: Ingrid Syrstad Engen med Fridolina Rolfö på finalestadion i Spania. Foto: PRIVAT

– Mykje fotball til tider

Då brukar ho telefonen til å ringje heim til familien på Melhus i Trøndelag. Samtalar som hjelp ho til å kople av før hennar største kamp i karrieren.

– Kan ein bli litt rar i hovudet før finalen?

– Ja, det blir ein til tider. Men eg ringjer heim for å få snakke ut om alt og ingenting. Foreldre og søsken stiller opp uansett kva som skjer, seier ho.

– Med pappa (Ørjan Engen) blir det ein del fotball. Men det er godt å snakke om andre ting. Her nede kan det bli mykje fotball til tider. Å skifte tema er fint, seier ho.

TRØYST: Ingrid Syrstad Engen er blitt ein sentral spelar på landslaget. Her blir ho trøysta av mamma Gudrun Syrstad etter tapet for Frankrike i VM i fjor. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Største ein kan oppleve

Trønder-jenta fekk sitt store gjennombrot under fotball-VM i Frankrike i fjor sommar. Den tidlegare Trondheims-Ørn- og LSK Kvinner-spelaren blei klar for den europeiske toppklubben Wolfsburg etter VM.

Ho seier meisterligafinalen er ein «draum som blir verkeleg»

– Det er det høgaste nivået vi kan spele på. Den ultimate utfordringa, og det største ein kan oppleve, seier den norske landslagsspelaren.

Wolfsburg blei klar for finalen etter 1–0 siger over Barcelona i semifinalen. Lyon blei klar for storoppgjeret etter at den franske landslagsstjerna Wendie Renard stanga inn sigersmålet mot Paris Saint-Germain.

FARLEG: Wendie Renard feirar sigersmålet i semifinalen for Lyon mot Paris Saint-Germain. Foto: Pool / Reuters

– Nyte stunda

Timane før kampen blir brukt til å planlegge korleis ein skal demme opp for det franske storlaget.

– Renard blir viktig å stoppe. Ho avgjorde på dødball i semifinalen. Dei har matchvinnarar både framme og bak, og er eit komplett lag, seier Engen.

Lyon kan ta sin femte strake meisterligatittel. Wolfsburg har dei fire siste åra blitt slått ut av Lyon. To gongar i finalen (2016 og 2018).

FEIRING: Wolfsburg-spelarane i spelarbussen i San Sebastián. Foto: PRIVAT

Wolfsburg vann dei to første meisterligafinalane for kvinner i 2013 og 2014. Ein kan trygt seie at dette er dei to dominerande laga i kvinnefotballen.

– Det blir ein heilt spesiell følelse uansett. Under kampen går eg inn i mi eiga spesielle boble. Eg veit ikkje om eg får oppleve dette igjen, så eg må berre nyte stunda.