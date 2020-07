– Jeg synes det er fantastisk at jeg får bruke fotballen til noe mer enn resultater og toppfotball, sier Stenevik.

Ingrid Stenevik er på plass på Stemmemyren for å trene Sandvikens gatelag spesielt tilrettelagt for kvinner. Det første av sitt slag i Norge.

25-åringen var ikke i tvil da hun ble spurt om hun ville ha trenerjobben, selv om den må kombineres med egen fotballsatsing.

GATELAG: To dager i uken trener Ingrid Stenevik Sandvikens gatelag. Foto: Jørn Tveter / NRK

– Helt rått

To ganger i uken stiller hun opp som fotballtrener for kvinner med rusproblemer. Sammen med laget spiser hun frokost og lunsj og organiserer treningen.

– Vi har en utøver som sier at dette er den behandlingen som har funket best på kortest tid og det synes jeg er helt rått å få være med på, sier Stenevik.

Det er ikke tilfeldig at Ingrid har påtatt seg ansvaret for gatelaget. Av samme grunn var det heller ikke alle som hadde troen på at hun skulle bli en viktig spiller på et av de beste lagene i Toppserien.

– Det var nok mange som tenkte at jeg var ferdig

Da Ingrid Stenevik var 19 år handlet livet stort sett om fotball. Austevollingen spilte for Sandviken og står med 30 kamper for aldersbestemte landslag. Hun var tatt ut på J19-landslaget da mye endret seg. Da ble hun gravid.

– Det var nok mange som tenkte at jeg var ferdig. Treneren hadde sagt at det var første gang i historien at ei på J19-landslaget hadde meldt forfall fordi hun var gravid.

MOR: Ingrid Stenevik og sønnen Lucas (6) Foto: Privat

Men Stenevik var på ingen måte ferdig. En måned etter at hun ble mor var hun tilbake på banen og trente for fullt.

– Jeg følte meg ikke ferdig i det hele tatt. Jeg ventet egentlig bare på at han skulle komme ut, sånn at jeg kunne begynne å trene skikkelig igjen.



Seks år senere er sønnen Lucas selv blitt en ivrig fotballspiller. Han var en viktig årsak til at forsvarsspilleren takket ja da hun ble spurt om å trene Sandvikens gatelag.

– Jeg har nok alltid brydd meg litt ekstra om mennesker som har litt utfordringer i livet, og kanskje enda sterkere etter at jeg fikk sønnen min i 2013. Omsorgen ble nok merkbart større etter det.

For den 25 år gamle midtstopperen er det en selvfølge at man skal ta vare på og inkludere mennesker med ekstra utfordringer. For henne handler det om grunnleggende folkeskikk.

– Jeg er god mot Lucas, men det er alltid en frykt hos meg at ikke alle andre skal være god mot han, eller de på gatelaget. Det er sårt, men det gjør det på en måte enda nærmere.

Landslagsdrømmen

I tillegg jobber Stenevik som råvare- og logistikkansvarlig i Hordafor. Den hektiske hverdagen er ikke til hinder for Steneviks landslagsdrøm.

– Det er soleklart et mål. Jeg har selvfølgelig litt å jobbe med, men det hadde vært kjedelig om jeg ikke hadde hatt det.

Lucas (6), som selv spiller på to ulike fotballag, kan bli en viktig ressurs på veien mot målet.

– Vi skal spille kamp på lørdag, så han sa til meg, «men mamma, før kampen din, kanskje vi kan dra på fotballbanen så kan jeg lære deg litt skills».