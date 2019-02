Etter å ha kjempet seg tilbake i startoppstillingen til Vålerenga bare måneder etter første hjernesvulstoperasjon, kom sjokkbeskjeden i september. MR-undersøkelsen viste ny svulst på hjernen.

I september 2017 fikk Søndenå påvist hjernesvulst for første gang

– Det var mye verre nå, selvfølgelig, enn første gangen. Nå visste jeg hva jeg skulle gjennom. Første gangen tror jeg ikke at jeg tok helt innover meg hva jeg faktisk skulle, eller hvor alvorlig det var. Andre gangen skjønte jeg mer alvoret i det, sa Søndenå til NRK da vi møtte henne på trening i Vallhall Arena.

GLAD: Ingrid Søndenå feirer med pizza etter vellykket operasjon. Foto: Privat.

Mer skremmende

Etter 1,5 år på sidelinjen var midtstopperen, som har 116 kamper for Vålerenga, igjen tilbake på treningsfeltet i januar i år.

– Det går egentlig fint med meg nå. Det er godt å være tilbake igjen, og endelig få lov til å si at man faktisk er frisk, etter halvannet år.

TILBAKE: Ingrid Søndenå tilbake på gressmatta i Vallhall Arena. Foto: Guro Langehaug Grønn / NRK

Ingrid Søndenå forteller at hun har vært mer redd denne gangen, men at formen er bedre etter operasjon nummer to. Hun må likevel ta enkelte forholdsregler, og spiller derfor med en hjelm som beskytter hodet mot blant annet hjerneblødning.

Seks måneder etter første operasjon var Ingrid Søndenå klar til seriestart

– Første gangen tror jeg nesten ikke jeg fikk tid til å være redd. Det gikk så fort fra jeg fikk vite det til jeg ble operert, mens denne gangen har det vært mye mer skummelt.

– Fotball blir ikke så viktig

Søndenå har spilt i Vålerenga siden 2013 og er nå klar for sin syvende sesong i den blå drakten. Det er trener Monica Knudsen glad for.

FORNØYD: Monica Knudsen er glad for å ha Ingrid Søndenå tilbake på treningsfeltet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Vi er selvfølgelig veldig glad for det, det har vært en alvorlig situasjon og en alvorlig diagnose. Fotball blir ikke så viktig i det bildet der. Vi er veldig glad for at det har gått bra, og for at hun er klar igjen.

Selv om Ingrid Søndenå har vært satt tilbake av sykdom i to perioder, har hun aldri vært langt unna lagveninner og støtteapparat i Vålerenga fotball.

– Hun har vært tett på oss hele veien, for hun er jo utrolig dedikert og har et lidenskapelig forhold både til Vålerenga og til fotball. Ingrid har virkelig bidratt selv om hun ikke har vært i spill, forteller treneren.

Ingrid Søndenå har vunnet over sykdommen to ganger, nå ønsker hun å bidra til flere seire på fotballbanen, og planen for kommende sesong er klar.

– Nei, det er jo å bli god nok form, spille seg inn på laget å bidra til å få det laget her på toppen i Norge, avslutter hun.